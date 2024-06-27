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İngilizler 'Marella Discovery' ile Alanya Limanı'na demirledi

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Bahama bayraklı kruvaziyer, bin 810 yolcusuyla 3. kez Alanya Limanı'nda demir attı. Turistler ören yerlerini ziyaret etti ve alışveriş yaptı.

İngilizler 'Marella Discovery' ile Alanya Limanı'na demirledi

Bahama bayraklı kruvaziyer, bin 810 yolcusuyla 3. kez Alanya Limanı'nda

ANTALYA - Limasol limanından demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren Marella Discovery isimli 265 metrelik kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı. Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz bin 810 yolcu ve 743 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi. "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek. Operasyon Sorumlusu Barış Panama bandıralı Marella Discovery yolcu gemisin Alanya Limanı'na 3. kez demir attığını belirterek, "İlerleyen tarihlerde 4 sefer daha yapacak. Toplam bin 810 yolcu ve 743 mürettebat bulunmakta. Gemiden inen yolcularımızdan 5 otobüs tura çıktı. Bunların 2'si Manavgat ve Side diğer 3 otobüs ile Alanya içinde tarihi ve turistik yerlere gidecek. 42 kişide tur teknesi ile anlaştı. Geri kalan 1300 turist ise çarşıda alış veriş yapacak. Bunlara çarşıya giden 400 personeli de eklerseniz şu anda gemiden inen bin 700 turist Alanya içinde" dedi.

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İngilizler 'Marella Discovery' ile Alanya Limanı'na demirledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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