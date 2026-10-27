İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası

İsrail'de Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Gazze'deki savaşın ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde sandık başına gidilen tarihi seçimde gözler sandık sonuçlarına çevrilirken, İngiliz yayın organı The Economist yayımladığı son dakika analiziyle gündeme damga vurdu. Yayın organı, tüm verilerin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun mağlubiyetine işaret ettiğini vurguladı.

THE ECONOMIST'TEN ÇARPICI NETANYAHU İDDİASI

İngiltere merkezli The Economist’in geçtiği son dakika bilgilerinde, "Anketler, Binyamin Netanyahu'nun seçimi kaybedeceğini öngörüyor" ifadeleri kullanıldı. Derginin analizinde ayrıca, kaybettiğini gören bir Netanyahu'nun bölgesel savaşı daha da tırmandırabileceğine dikkat çekilerek, "Ancak görevde kalan sürenin kısa olması ihtimali, onu İran'a saldırma emri vermeye teşvik edebilir" değerlendirmesine yer verildi.

7,3 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma yol açan saldırılarının yanı sıra Lübnan'ın güneyini işgali ve ABD ile İran'a karşı başlattığı savaş sonrası yapılan bu ilk seçimde, İsrail Meclisinin 26. döneminde görev yapacak milletvekilleri belirleniyor. Ülke genelinde 7,3 milyon seçmen, 12 bin 18 seçim istasyonu ve 18 bin sandıkta oy kullanıyor. Sandıklar akşam TSİ 23.00'e kadar açık kalacak. İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların en fazla sekiz gün içinde açıklanması bekleniyor.

30'DAN FAZLA PARTİ BARAJI AŞMAK İÇİN YARIŞIYOR

Seçimlerde 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25'lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli Meclis'e girmek için mücadele ediyor. Anketler 11 ila 12 partinin barajı aşacağını gösterirken, seçim yarışı Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş bir mücadeleye sahne oluyor. Seçimlerde İsrail vatandaşlığına sahip yaklaşık 1,2 milyon Filistinlinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan 750 binin üzerindeki İsrailli de oy kullanıyor.