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Osmanlılar döneminde savaştı, Cumhuriyet döneminde vefat etti Kırşehirli Gazi İngilizlere 7 yıl esir düşmüş

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Kırşehirli gazi Mehmet Kaya'nın torunu dedesinin hatıralarıyla yaşıyor. Osmanlı Devleti döneminde Medine Müdafaasına katılan ve Cumhuriyet Döneminde Kırşehir'e dönen ve 54 yıl önce vefat eden Kaya'nın şehirdeki torunu Hanife Yurdakul, dedesinin askere gittiğinde Osmanlı Devletinin olduğunu fakat geldiğinde ise Cumhuriyet Döneminin başlamış olduğunu söyledi.

Osmanlılar döneminde savaştı, Cumhuriyet döneminde vefat etti

Kırşehirli Gazi İngilizlere 7 yıl esir düşmüş

KIRŞEHİR - 2 yıl 7 ay süren ve Fahrettin Paşa'nın komuta ettiği Medine Müdafaasına katılan Kırşehirli gazi Mehmet Kaya'nın torunu dedesinin hatıralarıyla yaşıyor.

Osmanlı Devleti döneminde Medine Müdafaasına katılan ve Cumhuriyet Döneminde Kırşehir'e dönen ve 54 yıl önce vefat eden Kaya'nın şehirdeki torunu Hanife Yurdakul, dedesinin askere gittiğinde Osmanlı Devletinin olduğunu fakat geldiğinde ise Cumhuriyet Döneminin başlamış olduğunu söyledi. Dedesinin esaret yıllarının hatıralarını yaşatan Yurdakul, "Dedem, hatıralarını ve İngiliz Ordusuna nasıl esir düştüğünü anlatırdı. Ailesine özlemini ve savaş alanında yaşadıklarını anlatarak, köylüyü de başına toplardı. Medine'den Kırşehir'e yayan geldiğini ve karınlarını da yollarda doyurduğunu anlatırdı" dedi. Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Karacalı köyünde ikamet eden ve her yıl düzenli olarak ölüm yıl dönümlerinde dua eden Yurdakul, köylülerinden de dedesine ait hatıralarını dinliyor.

Köyün 3 gazisinden bir tanesi

Kurtuluş Savaşı gazilerinden farklı olarak Medine Müdafaasına katılan ve orada İngilizlere esir olduktan sonra köyüne dönen Mehmet Kaya'nın Medine Müdafaasına katıldığını ve Cumhuriyet Döneminde vefat ettiğinin kesinleştiğini söyleyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, gazi Mehmet Kaya'nın yedi yıllık esaret yaşadığını Osmanlı Devleti döneminde savaşa katıldığını ve Cumhuriyetin ilanı sonrasında Anadolu topraklarına geldiğini aktardı.

Gazi Mehmet Kaya'nın sohbetlerine katılan ve köyde yakından tanıyan Ali Rıza Bayındır adlı vatandaş da; "Rahmetli gaziyle yüz yüze görüşüp konuşanlardan bir tanesiyim. Sohbetlerine çok defa katıldım. İngilizlere esir olduktan sonra esir kamplarında 6-7 yıl kalmış ordumuzla savaşarak teslim olmayan askerlerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmanlı Devleti Mehmet Kaya Kırşehir Yaşam Güncel Haberler

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