Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor

Güncelleme:
İran'da 12 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 42'ye yükselirken, Tahran yönetimi ülkede internet ve telefon hatlarının fişini çekti. Ülkedeki protestolarla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump "Hamaney şu anda gidecek bir yer arıyor. İran rejimi düşmenin eşiğinde olabilir" ifadelerini kullandı. İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Hamaney'in ülkedeki altınları kargo uçaklarına teslim ettiğini ve Rusya'ya kaçmaya planı yaptığını yazmıştı.

  • İran'daki gösterilerde 42 kişi hayatını kaybetti ve 2.277 kişi gözaltına alındı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Hamaney'in 'gidecek bir yer aradığını' ve İran rejiminin 'düşmenin eşiğinde olabileceğini' söyledi.
  • İran dini lideri Hamaney, Trump'ın 'kendi ülkesindeki sorunlara bakmasını' ve İran'ın ilkelerinden geri adım atmayacağını belirtti.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.

GÖZALTI SAYISI 2 BİN 277'YE YÜKSELDİ

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 12 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. HRANA, dün 11'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 38'e, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Hükümetin güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde internet ve telefon hatları kapatıldı, bu nedenle gösterilerin ve müdahalelerin ayrıntıları net olarak öğrenilemiyor.

TRUMP: HAMANEY GİDECEK BİR YER ARIYOR

İran'daki protestolar bugün de tüm şiddetiyle devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran dini lideri Hamaney ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump "Hamaney gidecek bir yer arıyor. İran rejimi düşmenin eşiğinde olabilir" dedi.

İNGİLİZ BASINI: HAMANEY ESAD'IN YANINA KAÇACAK

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını da Hamaney'in Rusya'ya kaçmak için hazırlıklara başladığı yönünde bir iddia ortaya atmıştı. Hamaney'in oğlu ve belirlenen varisi Mojtaba'nın da bu planın bir parçası olduğu kaydedildi. Eski İsrail istihbarat görevlisi Beni Sabti, Hamaney'in Moskova'ya kaçabileceğini öngördü. Haberde, planın Suriye lideri Beşar Esad'in Aralık 2024'te muhaliflerin başkenti ele geçirmesinden önce Moskova'ya kaçışını örnek aldığı ileri sürüldü.

HAMANEY: TRUMP KENDİ ÜLKESİNDEKİ SORUNLARA BAKSIN

Öte yandan bugün İran'daki protestolara ilişkin konuşan İran dini lideri Hamaney, "Kamu malına zarar vererek ABD Başkanı Trump'ı memnun etmek isteyen isyancılar var. Trump kendi ülkesindeki sorunlara baksın, isyancılara tolerans yok. İran ilkelerinden geri adım atmayacak" dedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

Erdem Aksoy
