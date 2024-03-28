İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı 'Avantajlı' görüyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala İngiliz merkezli medya kuruluşu BBC, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'u mercek altına aldı.

İSTANBUL İÇİN "DİNAMO" YORUMU YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı yönetmenin Türkiye'nin geleceğinin anahtarı olduğunu vurgulayan BBC, İstanbul için "Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dinamosu" ifadelerine yer verildi.

2019 yılında yapılan yerel seçimlere göre; 2024 seçimlerinde farklı bir hal aldığına işaret edilen analizde; muhalefetin son seçimlerden farklı olarak artık birlik içinde olmadığına dikkat çekildi.

KURUM'U AVANTAJLI GÖRÜYORLAR

Muhalefetin birlik olamadığına dikkat çekilen analizde; bu nedenden dolayı Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un seçimde avantajlı olduğun belirtildi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 2019'da altı partili koalisyonun desteğiyle kazandığı notu paylaşılarak şunlar aktarıldı: "Ancak geçen yılki cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından muhalefet çöktü. Aralarında DEM Parti'nin de bulunduğu diğer muhalefet partilerinin kendi adayları var."