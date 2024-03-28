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İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor

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Yerel seçimlere sayılı günler kala İngiliz merkezli medya kuruluşu BBC, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'u mercek altına aldı.

İSTANBUL İÇİN "DİNAMO" YORUMU YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı yönetmenin Türkiye'nin geleceğinin anahtarı olduğunu vurgulayan BBC, İstanbul için "Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dinamosu" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı 'Avantajlı' görüyor

2019 yılında yapılan yerel seçimlere göre; 2024 seçimlerinde farklı bir hal aldığına işaret edilen analizde; muhalefetin son seçimlerden farklı olarak artık birlik içinde olmadığına dikkat çekildi.

İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı 'Avantajlı' görüyor

KURUM'U AVANTAJLI GÖRÜYORLAR

Muhalefetin birlik olamadığına dikkat çekilen analizde; bu nedenden dolayı Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un seçimde avantajlı olduğun belirtildi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 2019'da altı partili koalisyonun desteğiyle kazandığı notu paylaşılarak şunlar aktarıldı: "Ancak geçen yılki cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından muhalefet çöktü. Aralarında DEM Parti'nin de bulunduğu diğer muhalefet partilerinin kendi adayları var."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (25)

Bordo Bere:

ingiloz gemisine binip kacanlarin degil bu ülke icin savasanlari secimi bu kurum oylar calinmazsa kazanamaz

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yanıtYanıtla
Adem Örnek:

bu ilke için savaşan derken kastettiğin Eko ise, istanbulu sel basarken tatildeydi, kar esareti varken büyükelçilerle yemekteydi, adam kendisi bile diyor tatil bana yakışıyor diye, oysa murat kurum selde ayağında çizme günlerce sahadaydı, hiç kafa yok sizde

yanıt77
yanıt77
Ayşegül Öztabak:

Hırsızı içinizde arayın kişi kendinden bilir işi. Para dolu bsvullari açıklayın. Görüntülerle kişilerle sabit. Sizlerin sanal iftirasina benzemez

yanıt9
yanıt6
GelbiMakasAlayım:

İngiliz gemisine binip kaçan yok. meclis kararıyla sürgün edilen mağdurlar var. Bu sürgün sayesinde İngilizler tek kurşun atmadan İstanbulu terk eyledi. Stratejik bir yer boğan İstanbul öyle tek mermi atmadan terk edilir miydi?

yanıt1
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VATANSEVER:

ingiliz kurumu destekliyorsa ekreme oy vermek lazım

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Yusuf GÜÇLÜ:

Balıkçıda kurum mu yemek yedi İngiliz ile?

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Yusuf Zuleyha:

chp nin masasindakiler kendi adaylarini cikardi ise ozellikle iyi parti ve dem partisinin oyu fazla ve bu kisiler kendi adayina oy verecekse imamoglu bu kadar oyu nasil aliyor demekki arka kapida demlenmisler

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Özkan Bulut:

Kürtler size oy verirse kardeşleriniz başka partiye verirse pkk dem cart curt hadi ya

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csd zbn:

bas bas paraları imamoğluna bidaha mı gelecez dünyaya say paraları say eksik olmasın ha

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Özkan Bulut:

Bas bas paraları cemaatlere tarikatlara vakıflara adamlar beş senedir dua ve saflarlan geçiniyorlar kurum gelirse zengin olacaklar

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