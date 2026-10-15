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Ankete göre İngilizlerin yüzde 48'i savaşmayacağını, yüzde 36'sı savaşacağını söyledi

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Ipsos'un 29 Eylül-1 Ekim'de 1090 İngilizle yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 48'i İngiltere için savaşmayacağını belirtti. Kadınlarda savaşmama yüzde 56, erkeklerde yüzde 40, savaşacağını söyleyenler yüzde 36, saldırı halinde orduya güven yüzde 51 oldu.

İngiltere'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yaklaşık yarısı hiçbir koşulda İngiltere için silahlanıp savaşa katılmayacağını belirtirken, bir saldırı halinde ordunun ülkeyi koruyabileceğine inananların oranı yüzde 51 oldu.

Araştırma şirketi Ipsos'un İngiltere'de 29 Eylül-1 Ekim arasında 1090 İngilizle yaptığı "Savunma Anketi"nin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 48'i hiçbir koşulda İngiltere için silahlanıp savaşa katılmayacağını belirtti.

İngiltere için savaşa katılmayacağını söyleyen grupta 35-54 yaş arası grubundakiler dikkati çekti. Bu yaş grubunda savaşmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 54 olurken, 18-34 yaş grubunda bu oran yüzde 45 olarak ölçüldü

Britanya için savaşacağını söyleyenlerin oranı ise geçen yıla göre 1 puan artarak yüzde 36 oldu.

Erkek katılımcılarda İngiltere için savaşmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 40 olurken kadın katılımcıların yüzde 56'sı savaş halinde silahlanmayacağını kaydetti.

Kadınların yüzde 25'i, erkeklerin ise yüzde 48'i Britanya için savaşacağını belirtti.

Oy tercihine göre savaşa katılmayacağını söyleyen grupta ise iktidardaki İşçi Partisi ve aşırı sağcı Reform UK Partisi seçmenleri öne çıktı. İşçi Partisi seçmenleri yüzde 48 oranında İngiltere için savaşmayacağını belirtirken, onları yüzde 45'le Reform UK seçmenleri takip etti.

Ordunun İngiltere'yi koruyabileceğine inananların oranı yüzde 51

Ankete katılanlara, İngiliz ordusuna hangi konularda güvendikleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 73'ü ordunun ülke içindeki doğal afetlere müdahale kapasitesine güvendiğini belirtirken bir saldırı halinde ordunun ülkeyi savunabileceğine inananların oranı ise yüzde 51'de kaldı.

Katılımcılar, İngiliz ordusuna eski askeri personele destek konusunda ise yüzde 35 oranında güvendiklerini söyledi.

Ordunun genel durumunu değerlendiren katılımcıların yüzde 29'u ordunun iyi durumda olduğunu kaydederken kötü durumda olduğunu belirtenlerin oranı geçen yıla göre 7 puan artarak yüzde 36 oldu.

Katılımcıların yüzde 51'i hükümetin savunma harcamalarını artırması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA
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