Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Avrupa'da İngiliz takımlarına karşı elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

SON 6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileriyle oynadığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Manchester United, Liverpool, Tottenham ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, özellikle iç sahada dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederken İstanbul'daki maç 3-3 sona erdi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı sahasında 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon ise Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 mağlup etti. Tek yenilgi ise deplasmanda Manchester City karşısında 2-0'lık skorla geldi.

İÇ SAHADA GÜÇLÜ PERFORMANS

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı iç sahada da başarılı bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında İngiliz temsilcilerine karşı oynadığı 14 Avrupa kupası maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

İngiliz ekiplerini ağırladığı son 10 Avrupa kupası maçında ise yalnızca 1 kez kaybeden Galatasaray, bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

LIVERPOOL'A KARŞI ÜSTÜNLÜK

Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 3 galibiyet elde ederken Liverpool yalnızca 1 kez kazanabildi, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

RAMS Park'ta oynanan maçlarda ise Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u sahasında ağırladığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 3 gol gördü.

AVRUPA'DA İÇ SAHADA YÜKSELEN FORM

Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

SON 21 MAÇTA 14 KEZ KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında oynadığı son 21 karşılaşmanın 14'ünde sahadan yenilmeden ayrıldı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 6 beraberlik alan Galatasaray, 7 maçta ise mağlubiyet yaşadı.