Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor
Galatasaray, Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileriyle oynadığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İç sahada dikkat çekici bir performans sergileyen Galatasaray, özellikle Manchester United, Liverpool, Tottenham ve Manchester City'ye karşı başarılı sonuçlar elde etti. İngiliz takımlarına karşı ev sahibi olduğu 14 Avrupa kupası maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak güçlü bir performans ortaya koydu.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
- Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
- Galatasaray, Liverpool ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Avrupa'da İngiliz takımlarına karşı elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi.
SON 6 MAÇTA 4 GALİBİYET
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileriyle oynadığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Manchester United, Liverpool, Tottenham ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, özellikle iç sahada dikkat çekici bir performans ortaya koydu.
2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederken İstanbul'daki maç 3-3 sona erdi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı sahasında 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon ise Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 mağlup etti. Tek yenilgi ise deplasmanda Manchester City karşısında 2-0'lık skorla geldi.
İÇ SAHADA GÜÇLÜ PERFORMANS
Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı iç sahada da başarılı bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında İngiliz temsilcilerine karşı oynadığı 14 Avrupa kupası maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
İngiliz ekiplerini ağırladığı son 10 Avrupa kupası maçında ise yalnızca 1 kez kaybeden Galatasaray, bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
LIVERPOOL'A KARŞI ÜSTÜNLÜK
Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 3 galibiyet elde ederken Liverpool yalnızca 1 kez kazanabildi, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
RAMS Park'ta oynanan maçlarda ise Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u sahasında ağırladığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 3 gol gördü.
AVRUPA'DA İÇ SAHADA YÜKSELEN FORM
Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.
SON 21 MAÇTA 14 KEZ KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında oynadığı son 21 karşılaşmanın 14'ünde sahadan yenilmeden ayrıldı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 6 beraberlik alan Galatasaray, 7 maçta ise mağlubiyet yaşadı.