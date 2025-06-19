İngilizlerin Çoğunluğu, İsrail'in Gazze'de Soykırım Yaptığına İnanıyor

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İngiltere'de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 55'i İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıkıyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 82'si bu saldırıların soykırım olduğunu düşünüyor. Ankette, İngilizlerin yüzde 65'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını destekliyor.

İngiltere'de yapılan bir ankete göre, halkın çoğunluğu, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiği kanaatini taşıyor.

İngiltere'de "Action For Humanity" adlı sivil toplum kuruluşu ile Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) işbirliğiyle kamuoyu araştırma şirketi "YouGov" tarafından yapılan anketin sonuçları yayımlandı.

İngiliz halkına İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin görüşlerinin sorulduğu anketin sonuçlarına göre, halkın yarısından fazlası (yüzde 55'i) İsrail'in saldırılarına karşı çıkarken, buna karşın yüzde 15'i ise bu saldırıları destekliyor.

Ayrıca, İsrail'in saldırılarına karşı çıkanların büyük çoğunluğu (yüzde 82'si) İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı görüşünü paylaşıyor.

Ankette, İngiliz halkına Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının uygulanmasına ilişkin görüşleri de soruldu. Buna göre, halkın yüzde 65'i İngiltere'nin UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulamasını desteklediğini ortaya koydu.

Ayrıca, ankete göre, İngiliz halkının yüzde 30'u Filistin'in bağımsız devlet olarak derhal tanınmasını desteklerken, yüzde 10'u bu girişime karşı çıkıyor, yüzde 19'u ise doğru zaman geldiğinde tanınması gerektiği görüşünü paylaşıyor.

"Yanlış bilgilendirmelere rağmen, İngiliz halkı kandırılmıyor"

"Action For Humanity" Başkanı Othman Moqbel, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gazze'de işlenen savaş suçlarını aklamaya yönelik yanlış bilgilendirmelere rağmen, İngiliz halkı kandırılmıyor." ifadesini kullandı.

Halkın çoğunluğunun, İsrail'in tutumundan tiksindiğini ve giderek artan sayıda kişinin bunun açıkça soykırım olduğu konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Moqbel, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin buna karşı gerçek bir tavır almaması sadece ahlaki iğrençlik değil, aynı zamanda siyasi olarak da ihmalkarlıktır. Kamuoyu yoklamaları, iktidardaki İşçi Partisi seçmenlerinin çoğunun anlamlı adımlar atılmasını talep ettiğini gösteriyor: Bu adımlar, Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun uygulanması ve 20 aydır tanık olduğumuz eşi benzeri görülmemiş acılara uygun insani müdahale."

"İngiliz hükümeti temsil etmesi gereken halkından tamamen kopmuş durumda"

ICJP Halkla İlişkiler ve İletişim Sorumlusu Jonathan Purcell de anketin halihazırda bilinen gerçekliğe işaret ettiğini dile getirerek, "İngiliz hükümeti temsil etmesi gereken halkından tamamen kopmuş durumda ve İşçi Partisi kendi seçmenlerinden daha da kopmuş durumda." ifadesine yer verdi.

İngiliz hükümetinin politikaları ne olursa olsun, uluslararası yükümlülüklere uyma zorunluluğunun bulunduğuna dikkati çeken Purcell, "Haydut, parya bir devletin yanında durmaya devam ederek, ulusal itibarımızı çamura bulamaya hiç niyetimiz yok." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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