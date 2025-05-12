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İngilizlerden Altay Bayındır için olay sözler

İngilizlerden Altay Bayındır için olay sözler
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Premier Lig'de Manchester United'ın West Ham United ile oynadığı maç sonrası İngiliz basını, Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır'ın performansını eleştirdi.

Avrupa Ligi'nde finale kalan ancak ligde berbat bir sezon geçiren Manchester United, Premier Lig'de sahasında West Ham United'a 2-0 yenildi. Ev sahibi ekipte kaleyi Altay Bayındır korudu. Konuk ekibin 2-0 kazandığı mücadelenin ardından İngiliz basını milli kalecinin performansını eleştirdi.

KALEYE ALTAY GEÇTİ

Teknik Direktör Ruben Amorim bazı bölgelerde rotasyon yaparken kalede ise Andre Onana'nın yerine Altay Bayındır'a görev verdi. Konuk ekip mücadeleyi 26. dakikada Soucek ve 57. dakikada Bowen'ın golleriyle 2-0 kazandı. Bu skorla birlikte Manchester United'ın galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

Mücadelenin ardından İngiliz basını Manchester United'ı yerden yere vuruken Altay Bayındır hakkında da çarpıcı ifadeler kullanıldı.

İşte atılan manşetler;

DAILY MAIL: SİNİR KÜPÜ GİBİ GÖRÜNÜYORDU

İngiliz Daily Mail gazetesi Altay Bayındır'a 6 puan verirken şu ifadeleri kullandı: "Önceki maçlarda oynarken sinir küpü gibi görünüyordu ama Tomas Soucek'in vuruşunda ya da Jarrod Bowen'ın gollerinde yapabileceği bir şey yoktu."

"SIFIR İLETİŞİM"

The Sun ise Altay Bayındır'ın performansına 4 puan verdi ve, "Bayındır geri hattını tanıyor mu? Onunla sözde savunma kalkanı arasında kesinlikle sıfır iletişim vardı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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