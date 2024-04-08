İngilizler her anını kaydetti! Türk doktoru zora sokacak görüntüler

Türkiye'deki sağlık turizminin artmasıyla birlikte Türkiye'ye gelip hem tatil yapan hem de estetik ameliyat olan İngilizlerin sayısı her geçen gün artarken dikkat çekici bir haber uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

GÖRÜŞMEYİ GİZLİ KAMERAYA ALDI

İngiltere'nin çok okunan bulvar gazetelerinden The Sun, İngiliz hastalarla tanışmak ve tanıtım yapmak için İngiltere'ye tur düzenleyen bir Türk şirketin tanıtım etkinliğine katıldı. İngiltere'deki bir otelde yapılan tanıtımda kalça kaldırma ameliyatı olmak isteyen hasta kılığına giren bir kadın, Türk doktorla görüşmesini gizli kameraya kaydetti.

PANTOLUNUN İNDİRİP KALÇASINI İNCELEMEYE BAŞLADI

Türkiye'de çok daha ucuza yapılan "Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatını" olmak istediğini söyleyen kadın, otel odasında doktorla görüştü. Çok az İngilizce bildiği belirtilen ve bir çevirmen aracılığıyla konuşan Türk doktorun kadına yaptıkları da gündem oldu. Otel odasında adam bir anda kadının pantolonunu indirdi ve kalçasını incelemeye başladı.