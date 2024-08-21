Kırşehirli Gazinin Torunu Dedesinin Hatıralarını Anlattı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli Mehmet Kaya, Osmanlı Cihan Devleti döneminde Fahrettin Paşa'nın komuta ettiği Medine müdafaasında İngilizlere esir düşerek, 7 yıl esir hayatı yaşadı. Memletine döndüğünde Cumhuriyetin kurulduğunu gören ve 54 yıl önce de vefat eden gazinin torunu Hanife Yurdakul, dedesinden dinlediği hatıraları anlattı.

Osmanlı Cihan Devleti döneminde 2 yıl 7 ay süren Medine müdafaasına katılan ve Cumhuriyet kurulduktan sonra Kırşehir'e geri dönebilen, 54 yıl önce de vefat eden Mehmet Kaya'nın torunu Hanife Yurdakul dedesini anlattı. Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Karacalı köyünde yaşayan Yurdakul, her yıl düzenli olarak ölüm yıl dönümünde dedesinin kabrini ziyaret ederek, dua ediyor. Dedesinin askere gittiğinde Osmanlı Devleti'nin olduğunu fakat geldiğinde Cumhuriyet döneminin başlamış olduğunu söyleyen Yurdakul, "Dedem, hatıralarını ve İngiliz ordusuna nasıl esir düştüğünü anlatırdı. Ailesine özlemini ve savaş alanında yaşadıklarını anlatarak köylüyü de başına toplardı. Medine'den Kırşehir'e yayan geldiğini ve karınlarını da yollarda doyurduğunu anlatırdı" dedi.

Köyün 3 gazisinden bir tanesi

Gazi Mehmet Kaya'nın bizzat kendisinden hatıralarını dinleyen Ali Rıza Bayındır, "Rahmetli gaziyle yüz yüze görüşüp konuşanlardan bir tanesiyim. Sohbetlerine çok defa katıldım. İngilizlere esir olduktan sonra esir kamplarında 6-7 yıl kalmış. Ordumuzla savaşarak teslim olmayan askerlerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

Kurtuluş Savaşı gazilerinden farklı olarak Medine müdafaasına katılan ve orada İngilizlere esir olduktan sonra köyüne dönen Mehmet Kaya'nın Medine müdafaasına katıldığının ve Cumhuriyet döneminde vefat ettiğinin kesinleştiğini söyleyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, gazi Mehmet Kaya'nın 7 yıllık esaret yaşadığını, Osmanlı Cihan Devleti döneminde savaşa katıldığını ve Cumhuriyetin ilanı sonrasında Anadolu topraklarına geldiğini aktardı.

Mehmet Kaya'nın köydeki 3 gaziden biri olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR