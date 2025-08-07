Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti

İngilizlerin ünlü yorumcusu, eski golcü Garry Lineker, Galatasaray'ın rekor ücretle transfer ettiği Victor Osimhen'le ilgili yorumda bulundu.

1986 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı formasıyla gol kralı olan Lineker, Tottenham, Barcelona, Everton gibi takımlarda oynamış, kulüp kariyerinde 466 maçta 244 gol atmıştı.

Şu anda İngiliz televizyonlarında yorumculuk yapan Lineker, Osimhen'in Galatasaray'a transfer olmasıyla ilgili konuşurken, İngiliz kulüplerin neden geri planla kaldığı konusunda, "Kulüplerin onunla ilgili tereddütlerinin, zaman zaman birkaç gün ortadan kaybolmasıyla ilgili olduğunu duydum. Bu da karakteri hakkında bazı soru işaretleri yaratıyor olabilir" ifadelerini kullandı.