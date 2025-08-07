Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti

Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın rekor ücretle transfer ettiği Victor Osimhen'le ilgili İngilizlerin ünlü yorumcusu, eski golcü Garry Lineker'dan çarpıcı bir iddia geldi. Lineker, "Kulüplerin onunla ilgili tereddütlerinin, zaman zaman birkaç gün ortadan kaybolmasıyla ilgili olduğunu duydum. Bu da karakteri hakkında bazı soru işaretleri yaratıyor olabilir" dedi.

İngilizlerin ünlü yorumcusu, eski golcü Garry Lineker, Galatasaray'ın rekor ücretle transfer ettiği Victor Osimhen'le ilgili yorumda bulundu.

1986 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı formasıyla gol kralı olan Lineker, Tottenham, Barcelona, Everton gibi takımlarda oynamış, kulüp kariyerinde 466 maçta 244 gol atmıştı.

Şu anda İngiliz televizyonlarında yorumculuk yapan Lineker, Osimhen'in Galatasaray'a transfer olmasıyla ilgili konuşurken, İngiliz kulüplerin neden geri planla kaldığı konusunda, "Kulüplerin onunla ilgili tereddütlerinin, zaman zaman birkaç gün ortadan kaybolmasıyla ilgili olduğunu duydum. Bu da karakteri hakkında bazı soru işaretleri yaratıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Ünlü golcüden Osimhen iddiası: Karakteri soru işareti

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti

"Terörün kökünü kazıyalım" diyen parti liderini Külliye'de ağırladı
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti

DEM Parti, yüzde 63 ile seçilen belediye başkanını ihraç etti
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıStart X:

bu mu unlu golcuymus bizim niye haberimiz yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Oyuncu artık alamaz, veremez denilen takıma imza attı ya, artık başlar karalama :)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Türkiye'de karaktere ihtiyaç yoktur sayın Garry bey sorun olmaz devam ke

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOOHPAAA FENEVi KONUSALIM KEREMLE 00====BUNUN üZERiNE FENA OTURACAKLAR=====) MAYISLARDA FENEViN OTURMA MESLEGiNi BEKLEYiNDE GöRüN ASLAN MASKELi KARABOGA BUNLARIN iCiNDEN iCARDi öNDERLiGiNDE SHAAAAK SHAAAAAAAAAK

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu nasıl üfürükten haber laf bulamadım evinizin önüne...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: 'Maaşlı çalışmaktan daha cazip'

16 yıllık bankacı her şeyi geride bıraktı! Yeni mesleği şaşırtıcı
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü

Bir döneme damga vurmuştu! Eşinin yanında son nefesini verdi
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu

Aslanla yakın çekim yapma uğruna az daha canından oluyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.