Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi

122 Yaşındaki Emşe Aslan, Tarihin Tanığı: Osmanlı'dan İşgale

122 Yaşındaki Emşe Aslan, Tarihin Tanığı: Osmanlı'dan İşgale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Telafer ilçesinde yaşayan 122 yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlının son dönemlerini ve Irak'ın ingilizler tarafından işgaline tanıklık ettiğini anlattı. Sağlığı ve hafızasıyla dikkat çeken Aslan, işgal ve sonrası dönemi zorluklarla dolu bir şekilde hatırlıyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde oğlu ile yaşayan 122 yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlının son dönemlerine ve Irak'ın İngilizler tarafından nasıl işgal edildiğine tanıklık ettiğini anlattı.

Irak'ın Osmanlı Devleti'nin kontrolünde olduğu dönemi özlemle yad eden Irak Türkmen'i Aslan, Irak'ı işgal eden İngilizlerin Musul'a girdikleri zamanı dün gibi hatırladığını söylüyor.

Sağlık durumu ve hafızası gayet iyi olan 6 çocuk sahibi Aslan 1 Temmuz 1902'de tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer ilçesinde doğdu.

Osmanlı Devleti, 1 ve 2. Dünya Savaşları, Irak'ın krallık ve Cumhuriyet dönemlerinin yanı sıra Baas Partisi dönemini de gören Aslan, en çok Osmanlı dönemini hasretle anıyor.

AA muhabirine konuşan Aslan, doğduğu 1902'den beri Musul kentinden başka hiçbir yere gitmediğini ve ömrünün hemen hemen tamamını Telafer'de geçirdiğini belirtti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin Irak'ı işgal ettiği günleri hatırladığını belirten Aslan, askerlerin Telafer ilçesini batı yönünden ve mahallelerden işgal etmeye başladığını aktardı.

"Atların çektiği top arabalarıyla silahlı İngiliz askerleri kalabalık şekilde ilçe merkezine girdiler. Gençtik ve çok korktuk, onları pencerelerden ve kapı aralıklarından seyrettik." diyen Aslan, askerlerin Telafer'i ele geçirdikten bir iki gün sonra Musul kent merkezine doğru ilerlediklerini dile getirdi.

İngiliz işgali döneminde zor günler ve kıtlık yaşadıklarını anlatan Aslan, İngiliz askerlerinin ilçeden geçtikleri sırada yanlarında erzak ve silah taşıdıklarını söyledi.

İşgal günlerinde Telafer'in tarihi kalesine çıkmalarının İngilizler tarafından yasaklandığını ifade eden Aslan, o günlerde genç kız olduğundan dolayı ailesinin onun evin dışına çıkmasına izin vermediğini belirtti.

Osmanlı dönemini hasretle yad ediyor

Çocukluk ve gençliğinin Osmanlı döneminde güzel geçtiğini ifade eden Aslan, o dönem memlekette hiçbir sorunun yaşanmadığını ve o dönemi hasretle yad ettiğini aktardı.

İngiliz işgali öncesi Osmanlı döneminde Telafer ve Musul kentinin istikrarlı bir yer olduğunu anlatan Aslan, "Osmanlı döneminde çok güvenli, istikrarlı ve güzel bir sosyal hayatımız vardı." ifadelerini kullandı.

Aslan Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemi iyi hatırladığını söyleyerek "Savaş başladığında yaşım küçüktü ama yakın akrabalarımdan genç erkeklerin hepsinin seferberliğe katıldığını hatırlıyorum." diye konuştu.

Telafer'deki Kaça Kaç Olayı'nın da tanığı

İngilizlerin Irak'ı işgal etmesinden yaklaşık iki yıl sonra Telafer'de Türkmenler tarafından başlatılan ve daha sonra tüm Irak'a yayılan Kaça Kaç Ayaklanması'nı da hatırladığını aktaran Aslan, tüm Telaferlilerin tek yumruk olup İngiliz işgaline karşı ayaklanma başlattığını söyledi.

İşgal ve ayaklanma döneminde çok zorluklar çektiklerini ve büyük bir kıtlığın yaşandığını anlatan Aslan, aylarca ekmek, hurma hoşafı tükettiklerini aktardı.

Telafer'in eski düğün geleneklerinden de bahseden Aslan, eskiden düğünlerin çok güzel olduğunu ifade etti.

Aslan, damadın kızı evinden almak için at ile geldiğini ve daha sonra gelini ata bindirip davul zurna ve kalabalığın alkışları eşliğinde kendi evine götürdüğünü belirtti.

Kendisinin de aynı şekilde ve o günün geleneğine göre evlendiğini belirten Aslan, düğününün 3 gün 3 gece sürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
img

Faciada oklar tek bir ülkeyi gösteriyor: Füzeyle düşürdüler
img

Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar
img

Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
Faciada oklar tek bir ülkeyi gösteriyor: Füzeyle düşürdüler
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti

Son Dakika Haberleri

İnci Taneleri 28. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Aralık Gemlik, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Serik, Manavgat, Konyaaltı 26-27 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 26 Aralık İnci Taneleri 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Aralık Ödemiş, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Aralık Kalecik, Çankaya, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Aralık günün maçları nereden izlenir? Holding 5. BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.