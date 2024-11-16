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ATV ile Drift Yapan İngilizler, Gazetecinin Üzerine Saldırdı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift yapan İngiliz turistlerin ATV kazası sonrası basın mensubuna saldırdığı bildirildi. Kazada bir İngiliz yaralanırken, gazetecinin görüntü almasını engellemeye çalışan iki kişi, muhabirin kamerasını yere düşürdü.

ATV ile drift yaparken kaza yapan İngilizler, görüntü alan gazeteciye saldırdı

Basın mensubunun üzerine yürüyen 2 İngiliz, kamerasına vurup düşürerek görüntü almasını engellemeye çalıştı

ATV'nin devrilmesi sonucu altında kalan 1 İngiliz yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde açık otoparkta ATV ile drift yapan İngiliz turistlerden birisi, ATV'nin devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen gazetecinin üzerine yürüyen 2 İngiliz, kamerasına vurup düşürerek görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Kiraladıkları 3 ATV ile Manavgat Sorgun Mahallesi Boğaz mevkiine gelen 5 İngiliz, açık otoparkta kum tepesine çıkarak hız ve drift yapmaya başladı. İngiltere vatandaşı olan Pedro Muguel Ferreira Macedo'nun kullandığı 01 ABD 924 plakalı ATV drift yaptığı sırada devrildi. Kazada, devrilen ATV'nin altında kalarak yaralanan 01 ABD 924 plakalı ATV'de yolcu olarak bulunan Carla Vanessa Andrade da Silva'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İngiliz kadın vatandaşların yardımıyla ATV'nin altından çıkarılırken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İngilizler İHA muhabirine saldırdı

Kazanın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edilirken kaza yapan ATV sürücüsü Macedo ve diğer ATV'yi kullanan İngiliz kadın olay yerinde görüntü alan basın mensubuna sözlü ve fiili saldırıda bulundu. Saldırı sırasında muhabirin kamerası yere düşerken araya giren vatandaşlar İngilizleri uzaklaştırdı.

ATV ile Drift Yapan İngilizler, Gazetecinin Üzerine Saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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