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Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun

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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, görkemli bir imza töreniyle Fenerbahçe'nin başına geçti. Bu imzanın yankıları sürerken İngilizler, Mourinho'nun transfer hedefi olarak gösterebileceği 3 futbolcuyu açıkladı. İngiliz basınından Express, Portekizli teknik adamın eski öğrencileri Nemanja Matic, Jesse Lingard ve Cesar Azpilicueta ile Fenerbahçe'de yeniden bir araya gelebileceğini yazdı.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile sözleşme imzalamasının ardından gözler sarı-lacivertlilerin yapacağı transferlere çevrildi. İngiliz basınından Express, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan 3 futbolcuya yönelebileceğini açıkladı.

SON KEZ BİR ARAYA GELEBİLİRLER

Haberde Mourinho'nun Chelsea, Manchester United ve Roma'da birlikte çalıştığı Nemanja Matic ile son kez bir araya gelebileceği belirtildi. 2023-2024 sezonunun ilk devresinde Rennes, ikinci yarısında ise Lyon formaları giyen 35 yaşındaki Matic'in Fransız ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun

AVRUPA FUTBOLUNA GERİ DÖNEBİLİR

Jose Mourinho döneminde yıldızı parlayan Manchester United'ın eski futbolcusu Jesse Lingard da Fenerbahçe'nin transfer için yönelebileceği bir başka isim olarak gösterildi. Mourinho'nun Manchester United döneminde 100'ün üzerinde maçta forma giyen Lingard, 31 gollük katkı vermişti. Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi Güney Kore ekibi FC Seul'de forma giyen Lingard için Avrupa futboluna dönüşün kapısını açabilir.

Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun

YENİ ROTASI FENERBAHÇE OLABİLİR

Jose Mourinho'nun Chelsea'den bir başka öğrencisi Cesar Azpilicueta da Jose Mourinho'nun isteyeceği bir başka futbolcu olabilir. Haberde, Atletico Madrid forması giyen futbolcunun geride bıraktığımı sezon La Liga'da sadece 14 maçta ilk 11 başladığı belirtildi. Bu nedenle daha fazla forma şansı bulmak isteyeceği bir kulüpte oynamaya sıcak bakabilecek futbolcunun yeni rotası Fenerbahçe olabilir. Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 34 yaşındaki futbolcunun tekrar Mourinho ile çalışması sürpriz olarak görülmüyor.

Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

hepdoğruyusöyleyenbiri:

YAWW HEE HEE. 6 AY SONRA TAZMİNATI VERİP GÖNDERECEKLER...

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hepdoğruyusöyleyenbiri:

NEDEN Mİ? ÇÜNKÜ ÜLKEMİZ ANINDA BAŞARI İSTER. SABRETMEYİ BİLMİYORUZ...

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Murat Bayraktar:

yok yaa birkaçtane daha bitik oyuncu kitleseydiniz bize.az oldu onlar.35 yaş üstü lewa gelcekse alırız yoksa 30 dan yukarı isimli oyuncu almayalım.lukaku ve hızlı bir kanat.ve kemik gibi bir orta saha.zaten mourinho e lü defans oynuyo.bence kadromuz buna çok yatkın.ama lukaku ve bats beraber oynamalı.kapanan defanslara karşı açabilmeliyiz ligde

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