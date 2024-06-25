İngiltere'den Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına "tecavüz" uyarısı: 2023'te 42 cinsel saldırı yaşandı

Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik uyarılarını güncelleyen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ülkede 2023'te tecavüz dahil 42 cinsel saldırı vakasının yaşandığını belirterek dikkatli olunmasını istedi.

İNGİLTERE UYARI LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı (UK Foreign, Commonwealth & Development Office), Türkiye'ye seyahat edeceklere yönelik tavsiyelerini güncelledi. Bakanlığın açıkladığı uyarılar arasında ilginç bir madde yer aldı.

"TÜRKİYE'DE GEÇEN YIL 40'TAN FAZLA CİNSEL SALDIRI VAKASI YAŞANDI"

Geçen yıl yaz tatili döneminde Türkiye'de tecavüz dahil olmak üzere 40'tan fazla cinsel saldırı bildirildiği uyarısının yapıldığı güncellemede, "Vakaların çoğu yaz tatili döneminde kıyıdaki turistik bölgelerde meydana geldi" ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Suçlar, otel ve spa çalışanları dahil olmak üzere mağdurun gündüz tanıştığı biri tarafından gece işlendi. Ayrıca tuvalete tek başına giden küçüklere yönelik cinsel saldırılar da yaşandı. Bu durumlarda ekstra dikkatli olun." denildi.

"DİKKATLİ OLUN"

İngiltereli gezginlere, Türkiye'deyken "her zaman çevrenizden haberdar olmaları, yerel basında çıkan haberleri takip etmeleri ve yerel yetkililerin tavsiyelerine uymaları" tavsiyesinde bulunuldu.

"ŞIRNAK VE HAKKARİ'YE SEYAHAT ETMEYİN"

Türkiye genelinde terörizm, siyasi durum, suçlar, yasalar ve kültürel farklılıklar, açık hava faaliyetleri ve macera turizmi, ulaşım riskleri, aşırı hava durumu ve doğal afetler başlıklarında güvenlik uyarısı yapan, Londra, son güncellemeyi suçlar başlığı altında yaptı. Türkiye- Suriye sınırı, Şırnak ve Hakkari'ye seyahat edilmemesini tavsiyesini korudu.