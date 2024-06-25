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İngiltere'den Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına "tecavüz" uyarısı: 2023'te 42 cinsel saldırı yaşandı

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına dikkat çeken uyarılarda bulundu. 2023'te tecavüz dahil 42 cinsel saldırı vakasının yaşandığını belirten bakanlık, İngiltereli gezginlere, Türkiye'deyken "her zaman çevrenizden haberdar olmaları, yerel basında çıkan haberleri takip etmeleri ve yerel yetkililerin tavsiyelerine uymalarını önerdi. Londra, Türkiye-Suriye sınırı ile Şırnak ve Hakkari'ye seyahat edilmemesini tavsiye etti.

Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik uyarılarını güncelleyen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ülkede 2023'te tecavüz dahil 42 cinsel saldırı vakasının yaşandığını belirterek dikkatli olunmasını istedi.

İNGİLTERE UYARI LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı (UK Foreign, Commonwealth & Development Office), Türkiye'ye seyahat edeceklere yönelik tavsiyelerini güncelledi. Bakanlığın açıkladığı uyarılar arasında ilginç bir madde yer aldı.

"TÜRKİYE'DE GEÇEN YIL 40'TAN FAZLA CİNSEL SALDIRI VAKASI YAŞANDI"

Geçen yıl yaz tatili döneminde Türkiye'de tecavüz dahil olmak üzere 40'tan fazla cinsel saldırı bildirildiği uyarısının yapıldığı güncellemede, "Vakaların çoğu yaz tatili döneminde kıyıdaki turistik bölgelerde meydana geldi" ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Suçlar, otel ve spa çalışanları dahil olmak üzere mağdurun gündüz tanıştığı biri tarafından gece işlendi. Ayrıca tuvalete tek başına giden küçüklere yönelik cinsel saldırılar da yaşandı. Bu durumlarda ekstra dikkatli olun." denildi.

"DİKKATLİ OLUN"

İngiltereli gezginlere, Türkiye'deyken "her zaman çevrenizden haberdar olmaları, yerel basında çıkan haberleri takip etmeleri ve yerel yetkililerin tavsiyelerine uymaları" tavsiyesinde bulunuldu.

"ŞIRNAK VE HAKKARİ'YE SEYAHAT ETMEYİN"

Türkiye genelinde terörizm, siyasi durum, suçlar, yasalar ve kültürel farklılıklar, açık hava faaliyetleri ve macera turizmi, ulaşım riskleri, aşırı hava durumu ve doğal afetler başlıklarında güvenlik uyarısı yapan, Londra, son güncellemeyi suçlar başlığı altında yaptı. Türkiye- Suriye sınırı, Şırnak ve Hakkari'ye seyahat edilmemesini tavsiyesini korudu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Dışişleri Bakanlığı Hakkari Türkiye Şırnak Suriye Londra Güvenlik Seyahat Turizm 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (9)

VEFA:

Kesinlikle haklılar. Bırakınız insanları, köpeklerin ve diğer hayvanların bile ırzından endişe eder olduk. Sözün bittiği yerdeyiz!...

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Hakan Karabulut:

Adamlar hakli

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sade vatandaş:

genellikle önce içki içip muhabbet ediyorlar sonrası malum ayrıca sigortadan para almak için olayları suistimal eden turistler oluyor

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faruk merttürk:

Gerçek müslümanlar bu ülkede çünkü.

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Kagan Kutlu:

Afganlilar ve Suriyeliler hapishaneler de dolu.

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5
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Fatih Sultan:

Şırnak ve Hakkari'ye İngiliz turist mi gidiyormuş şimdiye kadar??

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Blackened:

Evet bilhassa misyonerler, papazlar ve oraları galeyana getirmek için gelen sözde aktivistler cirit atıyor

yanıt9
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Emrehan Ozgen:

Zamanında İngiltereye iltica etmiş ve oranın vatandaşı olmuş çok insan var. Doğup büyüdüğü yerleri ziyaret edebiliyorlar İngiliz pasaportuyla

yanıt1
yanıt0
Tarık Avsar:

Adamlar taa ordan görmüş halimizi haklıya haklı ne diyek

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4
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