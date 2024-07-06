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Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip

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İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 120 dakikası 1-1 beraberlikle tamamlanan maçta penaltılar sonucunda İsviçre'yi 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Futbol Takımımız, Hollanda'yı elemesi halinde yarı finalde İngilizler ile kozlarını paylaşacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. 120 dakikası 1-1 biten karşılaşmanın seri penaltı atışlarında rakibini 5-3 yenen İngiltere adını yarı finale yazdırdı.

120 DAKİKADA EŞİTLİK BOZULMADI

Müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda karşılıklı goller atıldı. İsviçre'nin 75. dakikada Embolo ile bulduğu gole İngiltere, 80. dakikada Saka ile karşılık verdi. Bu gollerin ardından 90 dakika 1-1 berabere bitti. 15 dakikalık iki uzatma devresinde ise başka gol olmayınca yarı finalisti penaltılar belirledi.

Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip

YARI FİNALİSTİ PENALTILAR BELİRLEDİ

Penaltılarda İsviçre'ye 5-3 üstünlük kuran İngiltere, rakibini saf dışı bırakarak İspanya ve Fransa'nın ardından yarı finale yükselen 3. takım oldu. İsviçre'de penaltıyı kaçıran tek isim Manuel Akanji oldu.

Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip

MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİP OLDULAR

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İsviçre'yi penaltılarda eleyen İngiltere ile yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Sinan Bulduk:

Daha mı kolay olacaktı işimiz ne olacaktı…Finale çıkmak için Macaristanla mı oynayacaktık..!!

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Carsambali:

Kim cıkarsın cıksın İngiltere yi yener,final oynar ve kupayı alır...

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Ziya ve Torunları null:

milli takımımıza başarılar diliyorum İnşallah hollanda'yı yenip çeyrek finale çıkarız bu umudu taşıyorum bu umudu taşıyorum ve Türk milleti de bu modu taşıyor buna inanıyorum

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Hakan Cebeci:

Hollanda macindaki en buyuk rakibimiz hakem olacak bence. uefa melih konusunda verdigi kararin sonucunda turkiyenin tur atlamasini hollandaya guvenmez hakemide devreye sokacaktir.

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Yahya Öksüz:

macı ızlıyorsanız .hollanda romanyayla oynamadıgının farkında .denızdekı balıgın .pazarlıgı olmaz .bu maca .bakın .hollanda.farkında .iş zor

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