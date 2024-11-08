Yunus Akgün, dünya devine gidiyor
Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Yunus Akgün'e İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United talip oldu. İngilizler, Yunus'u Ruben Amorim'in hücum sistemine uygun bir profil olarak değerlendiriyor. Milli futbolcunun adı İspanyol devi Barcelona ile de anılıyor.
Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla göz dolduran ve adı Avrupa devleriyle anılan Yunus Akgün için yeni bir transfer iddiası ortaya attıldı.
MANCHESTER UNITED İSTİYOR
Fichajes'te yer alan habere göre; kadrosunu yenileme sürecine giren Manchester United, milli oyuncunun yaratıcılığını, Ruben Amorim'in hücum sistemine uygun bir profil olarak değerlendiriyor. Haberde 24 yaşındaki yıldızın hızına, oyun vizyonuna ve baskı altındayken topu kontrol edebilme yeteneğine dikkat çekildi.
BARCELONA'YA DA YAZILMIŞTI
Milli yıldız için geçtiğimiz gün bir transfer iddiası da Katalan medyasından gelmişti. İspanyol devi Barcelona'nın Galatasaray maçlarını takip edeceği ve Yunus Akgün'ün performansına göre devre arasında transfer teklifi yapacağı aktarılmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişiyle formayı kapan ve bırakmayan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 11'i ilk 11 olmak üzere 15 maça çıktı. 24 yalındaki kanat oyuncuus bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
AVRUPA'DA BOŞU YOK
Öte yandan son olarak Tottenham ağlarına müthiş bir gol bırakan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Yunus, bu golle birlikte turnuvadaki her maçta gol sevinci yaşama başarısını sürdürdü. Yunus Akgün, bu başarısıyla Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.