Yunus Akgün, dünya devine gidiyor

Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla göz dolduran ve adı Avrupa devleriyle anılan Yunus Akgün için yeni bir transfer iddiası ortaya attıldı.

MANCHESTER UNITED İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; kadrosunu yenileme sürecine giren Manchester United, milli oyuncunun yaratıcılığını, Ruben Amorim'in hücum sistemine uygun bir profil olarak değerlendiriyor. Haberde 24 yaşındaki yıldızın hızına, oyun vizyonuna ve baskı altındayken topu kontrol edebilme yeteneğine dikkat çekildi.

BARCELONA'YA DA YAZILMIŞTI

Milli yıldız için geçtiğimiz gün bir transfer iddiası da Katalan medyasından gelmişti. İspanyol devi Barcelona'nın Galatasaray maçlarını takip edeceği ve Yunus Akgün'ün performansına göre devre arasında transfer teklifi yapacağı aktarılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişiyle formayı kapan ve bırakmayan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 11'i ilk 11 olmak üzere 15 maça çıktı. 24 yalındaki kanat oyuncuus bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

AVRUPA'DA BOŞU YOK

Öte yandan son olarak Tottenham ağlarına müthiş bir gol bırakan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Yunus, bu golle birlikte turnuvadaki her maçta gol sevinci yaşama başarısını sürdürdü. Yunus Akgün, bu başarısıyla Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.