Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Orta Doğu diye bir şey yok, aşiretler ve köyler var
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın sözleri büyük tartışma yarattı. Barrack verdiği röportajda "Orta Doğu diye bir şey yok. Aşiretler ve köyler var. Ulus devletler 1916'da İngilizler ve Fransızlar tarafından yaratıldı" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu politikalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çeken ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bir kez daha bölgeyi sarsan ifadeler kullandı.

"AŞİRETLER VE KÖYLER VAR"

Suudi haber ajansı Asharq News'in Washington muhabiri Hiba Nasr'a verdiği röportajda, Barrack "Orta Doğu diye bir şey yok. Aşiretler ve köyler var" diyerek, bölgenin geleneksel yapısını vurguladı.

'AİLE, KÖY, AŞİRET...'

Barrack, sözlerini Sykes-Picot Anlaşması'na getirerek, "Ulus devletler 1916'da İngilizler ve Fransızlar tarafından Sykes Picot ile kuruldu. Ancak Orta Doğu öyle işlemiyor" diye ekledi. Bölgenin sosyal dinamiklerini birey, aile, köy, aşiret, topluluk, din ve ulus hiyerarşisiyle açıklayan Barrack, "Bireyle başlıyor, sonra aile, köy, aşiret, topluluk, din ve son olarak ulus geliyor" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ SÖYLEMİYOR

Daha önceki bir konuşmasında da benzer görüşlerini dile getiren Barrack, National News'in "On the Record" programında Hadley Gamble'a "Barış dediğimizde aslında bir illüzyondan bahsediyoruz. Orta Doğu'da hiç barış olmadı. Muhtemelen de olmayacak çünkü herkes kendi meşruiyeti için mücadele ediyor" demişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJY:

ADAM HAKLI HER SÖYLEDİĞİNİN ALTINA İMZAMI ATARIM.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

Söylediklerine sadece tespit gözüyle bakarsanız tespitleri son derece doğru.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
