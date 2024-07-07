Üye Girişi
Haberler

İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takım EURO 2024'e veda ederken İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı. Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu, Hollanda maçındaki performanslarıyla İngiliz basınında geniş yer buldu. Ferdi için "Mücevher gibi bir oyuncu" yorumunda bulunan İngilizler, Arda içinse "Bu çocuk için limit gökyüzü" manşeti attı.

EURO 2024'te Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu'nun performansları İngilizleri büyüledi.

"FERDİ MÜCEVHER GİBİ BİR OYUNCU"

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan inceleme yazısında üç milli oyuncu için şu sözler sarf edildi;

"Ferdi, mücevher gibi bir oyuncu. Doğduğu ülkeye karşı hem hücumda hem de savunmada fırtına gibi bir performans göstererek sol kanadı kendi sahası haline getirdi. Bu formuyla en iyi beş ligden birinde büyük bir kulübe katılacaktır."

"BARIŞ, VAN DIJK'A RAHAT VERMEDİ"

"Barış Alper Yılmaz, Avusturya karşısında kanatta oynadı ama burada orta sahada başladı. Van Dijk veya De Vrij'e bir an bile rahat vermedi. Kaybeden tarafta olduğu için çok şanssızdı."

"ARDA İÇİN LİMİT GÖKYÜZÜ"

"Ne yetenek ama. Arda Güler sağda başladı ama istediği yere sürüklendi. Açılış golünde zayıf ayağıyla harika bir top çıkardı ve ikinci yarıdaki serbest vuruşunda direğe takıldı. Bu çocuk için limit gökyüzü."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Barış Alper Yılmaz Ferdi Kadıoğlu Milli Takım Arda Güler Hollanda Çocuk Spor Dünya Haberler

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler

SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler

 Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı

Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden skandal Barış Alper Yılmaz paylaşımı
500

Yorumlar (9)

Erkan Arslan:

Eee Sonuc? Elendik

15
22
yanıtYanıtla
FB:

Hiç övülmeye alışamamışsın sen

yanıt21
yanıt6
YCLKTS null:

eee elendik. yani sonuç bu ne yaptın da ne. ekliyon. Anlamadık biz seni. Takımda oynamsdin. teknik ekipte de değildin. ekibe bir su bile tasimadin uzaktan TV ye baktın en fazla heyecan yaptın. birde eleştirir gibi eee sonuç. Bı git isine

yanıt11
yanıt3
Davut YALANCI:

YüCeLoKTuS sen ne yaptın? Milli duygular farklı bir şey. Profesyonellik başka bir şey. Fatih terim, milli takımı yönetirken iyi olmadığı için sözleşmesinin bitmesine iki yıl kala takımdan yollandı. Kaç yıl önce eski paraya 2-3 Milyon doları çalışmadığı halde çatır çatır aldı. Demedi ki ben zaten milli takımdan milyon dolarlar kazandım, basarili da olamadım. Çalışmayacağım yılları almayayım. Yani milli takımı destekliyorum ama oradaki oyuncular benim 100 yılda kazanacağımı bir iki maçta alıyor

yanıt0
yanıt1
Abdullah KARAMAN:

bu paylaşımda da vardır bir İngiliz oyunu :)))

13
7
yanıtYanıtla
Bandorma:

Ferdiyi Fener tutamaz..Alırlar…

8
0
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Alsınlar loooo bal yapmayan arı gibi. Mücadele 10 üzerinden 10, gol ve asist üretme 10 üzerinden 3.böyle oyuncu avrupada tutmaz hacılar anca hamle oyuncusu olur.

yanıt0
yanıt0
Suphi Sıcakyüz:

oyuncu değişiklerini ikinci yarı başında yapmalı idi geç kaldı

7
0
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Ovulmeye bayiliyoruz.bizene arkadas ingilizlerden.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title