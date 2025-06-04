İngilizlerin Yüzde 57'si İsrail'e Silah Ambargosu Destekliyor

İngilizlerin Yüzde 57'si İsrail'e Silah Ambargosu Destekliyor
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Birleşik Krallık'ta yapılan bir ankete göre, katılımcıların %57'si İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını destekliyor. Ankette, İşçi Partisi destekçilerinin %68, Muhafazakar Parti destekçilerinin ise %51 oranında ambargoyu desteklediği görüldü.

Birleşik Krallık genelinde düzenlenen ankete göre katılımcıların yüzde 57'si, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını destekleyeceklerini kaydetti.

Opinium adlı araştırma şirketinin Filistin Dayanışma Kampanyası adına yürüttüğü anket çalışması İngiliz halkının İsrail'e yönelik silah ambargosuna olan desteğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre ankete katılan 2 bin 50 kişinin yüzde 57'si İsrail'e silah satışlarının yasaklanması yönünde görüş belirtti.

Bu oran iktidardaki İşçi Partisi'ni destekleyenlerde yüzde 68, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti destekçilerinde yüzde 51 olarak sonuca yansıdı. Geçen yıl yapılan son genel seçimde oy tercihini İşçi Partisi'nden yana kullananlarda bu oran yüzde 72 oldu.

Ülkede İsrail'e silah ambargosu uygulamasını isteyenlerin oranına bakıldığında ankete İskoçya'dan katılanların yüzde 65'i, Galler'den katılanların yüzde 62'si, İngiltere'den katılanların yüzde 56'sı, Kuzey İrlanda'dan katılanların ise yüzde 50'si bu kararı destekleyeceklerini ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 50'si marketlerde İsrail ürünlerinin satılmasına karşı olduğunu dile getirirken yüzde 46'sı yerel yönetimlerin İsrail'e destek veren şirketlerle ilişkilerini sona erdirmesini desteklediğini bildirdi.

Katılımcıların yüzde 53'ü İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin askıya alınmasına destek verirken yüzde 16'sı üyeliğin askıya alınmasına karşı olduğunu belirtti.

Ankette katılımcılara İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'yi yok etme ve Gazzelileri başka yerlere yerleştirme yönündeki açıklamaları da soruldu.

Katılımcılar yüzde 54 oranında İngiltere'nin Smotrich'e yaptırım uygulamasına destek vereceğini belirtirken yüzde 12'si buna karşı çıktı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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