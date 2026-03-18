Haberler

İngilizlerin kabusu Galatasaray

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak Galatasaray, İngiliz takımlarıyla yaptığı son 6 maçta 4 galibiyetin yanı sıra birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a deplasmanda oynayacak.
  • Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
  • Galatasaray, Liverpool ile uluslararası turnuvalarda yaptığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Liverpool'a konuk olacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı son 6 maçta başarılı sonuçlar aldı.

GALATASARAY İNGİLTERE DEPLASMANINDA

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2'lik skorla kazanırken, deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda bu sezon ikinci haftada iç sahada 1-0 yendiği Liverpool ile eşleşti. İngiliz temsilcisini ilk maçta 1-0 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükselebilmek için bu akşam rövanşa çıkacak. Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

İNGİLİZ TAKIMLARINA SON 6 MAÇIN 5'İNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 6 müsabakada 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz takımlarıyla son maçını son 16 turunda Liverpool ile yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakayı da 1-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 27 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 28. randevusuna çıkacak. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 339 maçın 27'sinde İngiliz takımlarıyla karşı karşıya geldi.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool ve Manchester City ile eşleşti. "Cimbom", söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 11 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 30 gole karşılık kalesindeki 48 gole engel olamadı.

İKİ TAKIM 6 KEZ KARŞILAŞTI

İki takım, uluslararası turnuvalarda daha önce 6 kez mücadele etti. Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez eşleşti ve 6 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 3 galibiyet alırken, Liverpool 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.

İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.

Bu sezon lig etabında yaşandı. İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 1-0 yenerek rakibini evine boş gönderdi. Son eşleşme ise son 16 turunda gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool'u bir kez daha 1-0 yenerek sahadan mutlu ayrıldı.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

La ingiliLerin bundan haberi varmı adamlar gs nin hangi ülkede oldugunu bilmiyolar daha he gs bugun elerse ki imkansız ozaman bilirler tabırlar gs yi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

