İngilizlerin kabusu Galatasaray

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Liverpool'a konuk olacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı son 6 maçta başarılı sonuçlar aldı.

GALATASARAY İNGİLTERE DEPLASMANINDA

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2'lik skorla kazanırken, deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda bu sezon ikinci haftada iç sahada 1-0 yendiği Liverpool ile eşleşti. İngiliz temsilcisini ilk maçta 1-0 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükselebilmek için bu akşam rövanşa çıkacak. Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

İNGİLİZ TAKIMLARINA SON 6 MAÇIN 5'İNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 6 müsabakada 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz takımlarıyla son maçını son 16 turunda Liverpool ile yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakayı da 1-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 27 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 28. randevusuna çıkacak. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 339 maçın 27'sinde İngiliz takımlarıyla karşı karşıya geldi.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool ve Manchester City ile eşleşti. "Cimbom", söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 11 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 30 gole karşılık kalesindeki 48 gole engel olamadı.

İKİ TAKIM 6 KEZ KARŞILAŞTI

İki takım, uluslararası turnuvalarda daha önce 6 kez mücadele etti. Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez eşleşti ve 6 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 3 galibiyet alırken, Liverpool 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.

İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.

Bu sezon lig etabında yaşandı. İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 1-0 yenerek rakibini evine boş gönderdi. Son eşleşme ise son 16 turunda gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool'u bir kez daha 1-0 yenerek sahadan mutlu ayrıldı.