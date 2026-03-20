Haberler

Erakçi, Starmer'ı "İngilizlerin hayatını tehlikeye atmakla" suçladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı, İngilizlerin hayatını tehlikeye atmakla suçladı ve İngiliz halkının İran'a karşı savaş istemediğini belirtti.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakanı Starmer'ı eleştirdi.

Erakçi, İngiliz halkının büyük çoğunluğunun, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşta yer almak istemediğini ifade etti.

Starmer'ı kendi halkını hiçe saymakla suçlayan Erakçi, "Sayın Starmer, İngiliz üslerinin İran'a karşı saldırılar için kullanılmasına izin vererek İngilizlerin hayatını tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Erakçi, "İran, kendini savunma hakkını kullanacaktır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

