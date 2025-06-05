Yeni Zelanda'da Haka Dansıyla Protesto Eden 3 Maori Milletvekili Uzaklaştırıldı

- Yeni Zelanda parlamentosunda Haka dansıyla oturumu protesto eden 3 Maori milletvekili görevlerinden uzaklaştırıldı

WELLINGTON - Yeni Zelanda parlamentosunda geçtiğimiz yıl İngilizler ile yerli Maori halkının liderleri arasında yapılan kuruluş antlaşmasının yeniden yorumlanmasını içeren tartışmalı yasa tasarısının yapılmadığı oturumda, Haka dansı yaparak oylamayı protesto eden 3 milletvekili geçici olarak parlamentodan uzaklaştırıldı.

Yeni Zelanda parlamentosunda yerli haklarını savunan muhalefetteki Te Pati Maori Partisi Milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer, İngilizler ile yerli Maoriler arasındaki 184 yıllık antlaşmanın yeniden yorumlamasını içeren yasa tasarısını geçtiğimiz yıl Haka dansı yaparak protesto etmişti. Yeni Zelanda parlamentosu, bugün aldığı karar ile Haka dansı yaparak protestoya katılan Maipi-Clarke, Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer'ın görevlerini geçici olarak askıya aldı. Maipi-Clarke, 1 haftalık uzaklaştırma alırken, partinin Eş Başkanları Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer 3 haftalığına uzaklaştırıldı.

"Asla susturulmayacağız, asla kaybolmayacağız"

Milletvekili Maipi-Clarke, dün mecliste verilecek cezaların görüşüldüğü esnada duygusal bir konuşma yaptı. "Bizim sesimiz bu meclis için çok mu yüksek? Bu yüzden mi cezalandırılıyoruz" diyen milletvekili gözyaşlarına hakim olmaya çalışırken, "Asla susturulmayacağız, asla kaybolmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısını sunan iktidardaki merkez-sağ koalisyonundaki ACT Yeni Zelanda Partisi, İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlileri arasında 1840 yılında imzalanan Waitangi Antlaşması'nın ırksal bölünmeye yol açtığını belirtmişti. Önerilen yasa tasarısı ilk kez geçtiğimiz yıl kasım ayında duyurulduğunda ülke genelinde büyük bir öfkeye yol açmış ve 40 binden fazla kişinin parlamento binası önünde protesto gösterisi yapmasına neden olmuştu.