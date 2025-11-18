Haberler

Alanya, 2025'te Kruvaziyer Turizminde Rekor Kırdı

2025 yılında Alanya Limanı'na 25 kruvaziyer gemisi yanaştı ve yaklaşık 23 bin turist kente geldi. Gelen turistlerin büyük bir bölümünü İngilizler oluştururken, Alanya esnafı bu hareketlilikten büyük fayda sağladı.

Antalya'nın turizm merkezlerinden Alanya, 2025 yılında kruvaziyer turizminde son yılların en hareketli dönemini yaşadı. Alanya Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Kaptanoğlu, yıl boyunca Alanya Limanı'na toplam 25 kruvaziyer gemisinin yanaştığını ve bu gemilerle kente yaklaşık 23 bin turistin geldiğini açıkladı.

Kruvaziyerde İngiliz ağırlığı

2025 sezonunda Alanya'ya gelen kruvaziyer yolcularının önemli bölümünü İngiliz turistlerin oluşturması dikkat çekti. 18 bine yakın İngiliz turist Alanya'ya iniş yaparken, geri kalan turistlerin ise ABD ve Rusya vatandaşı olduğu öğrenildi.

Alanya esnafına büyük fayda getirdi

Bu yıl gelen turistlerin Alanya ekonomisine ve esnafına büyük katkı sağladığını belirten Alanya Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Kaptanoğlu, "2025 yılında 25 sefer gemi ile 23 bin yolcu şehrimize ziyaret etmiştir. 23 bin turist Alanya limanı şehir merkezinde olduğu için yolcuların yüzde 90'ı şehir içinde ziyaret ederek Alanya esnafına büyük fayda getirmiştir. Gemiler ile Alanya'ya gelen turistlerden 18 bini İngiliz vatandaşıydı. Bunu ABD ve Rusya vatandaşı takip etti. 2024'de 18 sefer varken 2025 yılında 25 sefere çıktı. Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmelerini göz önüne alırsak bu oldukça iyi bir rakamdır. 2026'da henüz kesinleşmeyen 13 seferimiz var. Hemen hemen aynı sayıyı yakalayacağımızı umuyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
