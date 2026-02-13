48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor
Brighton'ın çarşamba günü oynadığı Aston Villa maçında rakip kaleye harika bir şut çıkaran Ferdi Kadıoğlu, direğe takılmıştı. Milli oyuncumuzun bu harika şutu günler geçmesine rağmen İngiliz basınında gündemden düşmüyor. İngiliz taraftarlar, sosyal medya hesaplarından bu anları birçok kez paylaşmaya devam ediyor.
- Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de Aston Villa-Brighton maçında ceza sahası dışından şutunu üst direkten döndürdü.
- Ferdi Kadıoğlu'nun şutu, maçtan 48 saat sonra İngiliz basını ve sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.
- Aston Villa'nın resmi hesabı, Ferdi Kadıoğlu'nun şutuna karşı kalecisi Emiliano Martinez'in kurtarışını 'WOW' notuyla paylaştı.
Premier Lig'in 26. haftasında çarşamba günü oynanan Aston Villa-Brighton karşılaşmasında ev sahibi ekibi Aston Villa, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
FERDİ KADIOĞLU MAÇA DAMGA VURDU
Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansın yanı sıra Aston Villa maçında kaçırdığı golle maça damga vurdu.
NEFİS ŞUTU ÖNCE KALECİ SONRA DA DİREKTEN DÖNDÜ
Konuk ekip Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutu Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'in parmaklarının ucundan sekti ve top üst direkte patladı.
48 SAAT GEÇMESİNE RAĞMEN PAYLAŞILIYOR
Maçın en önemli anlarından biri olan bu pozisyon İngiliz basınında ve sosyal medyada maçın bitiş düdüğünden saatler geçmesine rağmen birçok kez paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Aston Villa'nın resmi hesabı da bu pozisyonu "Emi Martínez... WOW" notuyla paylaştı. Futbolseverler, hem şuta hem de kurtarışa büyük övgülerde bulundu.
İşte Ferdi'nin kaçırdığı o pozisyon: