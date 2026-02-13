48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

Premier Lig'in 26. haftasında çarşamba günü oynanan Aston Villa-Brighton karşılaşmasında ev sahibi ekibi Aston Villa, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

FERDİ KADIOĞLU MAÇA DAMGA VURDU

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansın yanı sıra Aston Villa maçında kaçırdığı golle maça damga vurdu.

NEFİS ŞUTU ÖNCE KALECİ SONRA DA DİREKTEN DÖNDÜ

Konuk ekip Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutu Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'in parmaklarının ucundan sekti ve top üst direkte patladı.

48 SAAT GEÇMESİNE RAĞMEN PAYLAŞILIYOR

Maçın en önemli anlarından biri olan bu pozisyon İngiliz basınında ve sosyal medyada maçın bitiş düdüğünden saatler geçmesine rağmen birçok kez paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Aston Villa'nın resmi hesabı da bu pozisyonu "Emi Martínez... WOW" notuyla paylaştı. Futbolseverler, hem şuta hem de kurtarışa büyük övgülerde bulundu.

İşte Ferdi'nin kaçırdığı o pozisyon: