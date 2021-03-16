HALKLA İLİŞKİLER HABERLERİ

Halkla İlişkiler - 13.03.2021

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şunları söyledi: "Turkcell olarak 27 yıldır iletişimin gücüne inanarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci telekom sektörünün yaşamımızdaki hayati rolünü bir kez daha gösterdi. Biz de güçlü altyapımız sayesinde insanlarımızın hayatlarına dijital olarak dokunduk ve onların işlerini, eğitimlerini, alışverişlerini dijital ortamlarda sürdürmelerine destek olduk. Bu süreçte pandeminin ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında da samimiyetimizi hissettirmeye özen gösterdik. Eğitimden sanata, müzikten spora kadar birçok farklı alanda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle de insanların hayatına dokunmayı ve ülkemiz için en iyisini yapmayı sürdürdük. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin halkla ilişkiler sektörünün çatı kurumlarından biri olan TÜHİD tarafından ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.