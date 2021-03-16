HALKLA İLİŞKİLER HABERLERİ

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Halkla İlişkiler Haberleri

Halkla İlişkiler haber, Halkla İlişkiler son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Halkla İlişkiler - Bugün
Bayburt'ta ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek
Bayburt'ta "Bir Zamanlar Bayburt" adıyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.
Halkla İlişkiler: Aliağa'da bisiklet turizmi çalışmalarında rota belirlendiHalkla İlişkiler - Bugün

Aliağa'da bisiklet turizmi çalışmalarında rota belirlendi

Halkla İlişkiler: 19 yaşındaki genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakipHalkla İlişkiler - Bugün

19 yaşındaki genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip

Halkla İlişkiler: Başak Koç kimdir, kaç yaşında?Halkla İlişkiler - Bugün

Başak Koç kimdir, kaç yaşında?

Halkla İlişkiler: Bayburt'ta 'Bir Zamanlar Bayburt' temalı fotoğraf yarışmasıHalkla İlişkiler - Bugün

Bayburt'ta "Bir Zamanlar Bayburt" temalı fotoğraf yarışması

Halkla İlişkiler: Başkan Erdem belediye personeliyle buluştuHalkla İlişkiler - Dün

Başkan Erdem belediye personeliyle buluştu

Halkla İlişkiler: 'Onlar da sağlıklı beslensin' projesine Altın Pusula ÖdülüHalkla İlişkiler - Dün

'Onlar da sağlıklı beslensin' projesine Altın Pusula Ödülü

Halkla İlişkiler: - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden genç iletişimcilere destekHalkla İlişkiler - Dün

- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden genç iletişimcilere destek

Halkla İlişkiler: Sosyal medyada 'Turhal' gündem olduHalkla İlişkiler - Dün

Sosyal medyada 'Turhal' gündem oldu

Halkla İlişkiler: Sufi yolu belgesel çekimleri İznik'te yapıldıHalkla İlişkiler - Dün

Sufi yolu belgesel çekimleri İznik'te yapıldı

- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden genç iletişimcilere destek
Halkla İlişkiler: Sivas Valiliği 14 Mart Tıp Bayramı'na özel video klip hazırladıHalkla İlişkiler - 14.03.2021

Sivas Valiliği 14 Mart Tıp Bayramı'na özel video klip hazırladı

Halkla İlişkiler: Başkan Kayda 5 mahallede vatandaşla buluştuHalkla İlişkiler - 14.03.2021

Başkan Kayda 5 mahallede vatandaşla buluştu

Halkla İlişkiler: Son dakika haberleri | CHP'den Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 'hatıra pulu'Halkla İlişkiler - 13.03.2021

Son dakika haberleri | CHP'den Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için "hatıra pulu"

Halkla İlişkiler: Son dakika: İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyorHalkla İlişkiler - 13.03.2021

Son dakika: İki yılda 2 ton kilo verdiren Obezite Merkezi hastalara umut oluyor

Halkla İlişkiler - 13.03.2021
İstiklal Marşını işaret diliyle seslendirdiler
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin işaret diliyle okudukları İstiklal Marşı, üniversitenin Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Birimince hazırlanan kliple, Manisa Celal Bayar Üniversitesi sosyal medya...
Halkla İlişkiler - 13.03.2021
Altın Pusula Ödülleri'nde Turkcell 3 ödüle layık görüldü
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şunları söyledi: "Turkcell olarak 27 yıldır iletişimin gücüne inanarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci telekom sektörünün yaşamımızdaki hayati rolünü bir kez daha gösterdi. Biz de güçlü altyapımız sayesinde insanlarımızın hayatlarına dijital olarak dokunduk ve onların işlerini, eğitimlerini, alışverişlerini dijital ortamlarda sürdürmelerine destek olduk. Bu süreçte pandeminin ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında da samimiyetimizi hissettirmeye özen gösterdik. Eğitimden sanata, müzikten spora kadar birçok farklı alanda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle de insanların hayatına dokunmayı ve ülkemiz için en iyisini yapmayı sürdürdük. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin halkla ilişkiler sektörünün çatı kurumlarından biri olan TÜHİD tarafından ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.
Halkla İlişkiler: GSO-MEM 'Altın pusla' ile Gaziantep'in gururu olduHalkla İlişkiler - 12.03.2021

GSO-MEM "Altın pusla" ile Gaziantep'in gururu oldu

Halkla İlişkiler: İstiklal Marşı'nı işaret diliyle seslendirdilerHalkla İlişkiler - 12.03.2021

İstiklal Marşı'nı işaret diliyle seslendirdiler

Halkla İlişkiler - 12.03.2021
TSPB, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ile Altın Pusula ödülüne layık görüldü
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), "Dönüşüm" temasıyla düzenlediği 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde, etkinlik ve medya ilişkilerinde gösterdiği başarı nedeniyle TÜHİD tarafından düzenlenen 19. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri'nde Altın Pusula'ya layık görüldü.
Halkla İlişkiler - 12.03.2021
Yalova'da "Eski oyuncağını getir, yenileyelim" kampanyası başlatıldı
Yalova Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında "Eskimiş oyuncağını getir, yenileyelim" kampanyası başlattı.
Halkla İlişkiler: İstanbul Havalimanı'na üç ödül birdenHalkla İlişkiler - 12.03.2021

İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden

Halkla İlişkiler: Son dakika haber | Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, 'Altın Pusula' ödülünü kazandıHalkla İlişkiler - 12.03.2021

Son dakika haber | Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, "Altın Pusula" ödülünü kazandı

Halkla İlişkiler - 12.03.2021
TürkAkım'ın kurumsal sorumluluk projeleri, Altın Pusula'ya layık görüldü
TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında Kıyıköy beldesinin sosyoekonomik kalkınması ve turizm potansiyelinin gelişimi için yürütülen sosyal sorumluluk programı, Türkiye'nin en prestijli halkla ilişkiler ödüllerinden Altın Pusula'ya layık görüldü.
Halkla İlişkiler: Altın Pusula Turkcell'i gösterdiHalkla İlişkiler - 12.03.2021

Altın Pusula Turkcell'i gösterdi

Halkla İlişkiler - 12.03.2021
Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni yapıldı
Törenin açılış konuşmasını yapan TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, "Halkla ilişkiler sektörünün ülkemizdeki en önemli etkinliğinde gerek fiziksel gerekse online şekilde bizlerle birlikte olan herkese, heyecanımızı paylaştığınız için TÜHİD Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum.
Halkla İlişkiler: Mucize doktor nazlı ölüyor mu?Halkla İlişkiler - 12.03.2021

Mucize doktor nazlı ölüyor mu?

Halkla İlişkiler: Mucize Doktor 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 53. Bölüm tek parça izle!Halkla İlişkiler - 11.03.2021

Mucize Doktor 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 53. Bölüm tek parça izle!

Halkla İlişkiler: Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 53. yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor son bölümde neler oldu?Halkla İlişkiler - 11.03.2021

Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 53. yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor son bölümde neler oldu?

Halkla İlişkiler: İznik'te her hayat bir belgeselHalkla İlişkiler - 11.03.2021

İznik'te her hayat bir belgesel

Halkla İlişkiler: Mucize Doktor 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 53. son bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?Halkla İlişkiler - 11.03.2021

Mucize Doktor 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 53. son bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?

Halkla İlişkiler: Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor oyuncu kadrosu?Halkla İlişkiler - 11.03.2021

Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor oyuncu kadrosu?

Halkla İlişkiler: Mucize Doktor canlı izle! Fox Mucize Doktor yeni bölüm canlı full canlı izle!Halkla İlişkiler - 11.03.2021

Mucize Doktor canlı izle! Fox Mucize Doktor yeni bölüm canlı full canlı izle!

Halkla İlişkiler - 11.03.2021
Adapazarı Belediyesinden Kovid-19 aşısı farkındalık çalışması
Adapazarı Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili reklam panolarında ve sosyal medyada farkındalık çalışması yapıldı.
Halkla İlişkiler - 11.03.2021
TEB, eczacıların Kovid-19 salgını sürecindeki deneyimlerini içeren çalışmanın sonuçlarını paylaştı
Açıklamada, birliğin çalışmayı, ders çıkarma, yol gösterici olması gibi noktalarda çok önemsediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "TEB olarak araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda adımlar atma, daha önceden attığımız adımları ise daha ileriye taşıma konusunda irade göstereceğiz. Salgının ilk dönemlerinde kurduğumuz kriz masasını devam ettirecek, daha ileriye taşıyacağız. Halkla ilişkiler stratejileri üzerine çalışıp, etkili ve etkin stratejilerle yola devam edeceğiz.
Halkla İlişkiler: AKBB ödüllerine 'Onat Anı Kategorisi'Halkla İlişkiler - 11.03.2021

AKBB ödüllerine 'Onat Anı Kategorisi'

Halkla İlişkiler: Hiç bitmeyen eğitim aşkı ile dikkat çekiyorHalkla İlişkiler - 11.03.2021

Hiç bitmeyen eğitim aşkı ile dikkat çekiyor

Halkla İlişkiler: Son dakika haberi: Köyceğiz polisinden sahte belge operasyonuHalkla İlişkiler - 11.03.2021

Son dakika haberi: Köyceğiz polisinden sahte belge operasyonu

Halkla İlişkiler: İznik'te her hayat bir belgeselHalkla İlişkiler - 11.03.2021

İznik'te her hayat bir belgesel

Halkla İlişkiler: BURSA Yarım asırdır çamura şeklini veriyorHalkla İlişkiler - 11.03.2021

BURSA Yarım asırdır çamura şeklini veriyor

Halkla İlişkiler - 11.03.2021
Canan Eraslan Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü oldu
Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürlüğü görevine deneyimli gazeteci Canan Eraslan getirildi.
Halkla İlişkiler: Son dakika haberi! AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları'ndan denetimdeki polislere kandil simidiHalkla İlişkiler - 10.03.2021

Son dakika haberi! AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları'ndan denetimdeki polislere kandil simidi

Halkla İlişkiler: MUĞLA Sahte sertifika şebekesine operasyon 8 gözaltıHalkla İlişkiler - 10.03.2021

MUĞLA Sahte sertifika şebekesine operasyon 8 gözaltı

Halkla İlişkiler: Son dakika haberleri... Köyceğiz'de sahte sertifika şebekesine operasyonHalkla İlişkiler - 10.03.2021

Son dakika haberleri... Köyceğiz'de sahte sertifika şebekesine operasyon

Halkla İlişkiler: Canan Eraslan Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü olduHalkla İlişkiler - 10.03.2021

Canan Eraslan Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü oldu

Halkla İlişkiler: Başkan Cabbar, voleybol takımına desteğinden dolayı Öksüt Madenciliğe teşekkür ettiHalkla İlişkiler - 10.03.2021

Başkan Cabbar, voleybol takımına desteğinden dolayı Öksüt Madenciliğe teşekkür etti

Halkla İlişkiler: İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? İkbal Gürpınar ne zaman kapandı, evli mi?Halkla İlişkiler - 10.03.2021

İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? İkbal Gürpınar ne zaman kapandı, evli mi?

Halkla İlişkiler: Rasim Öztekin eşi kimdir? Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir, kaç yaşında?Halkla İlişkiler - 10.03.2021

Rasim Öztekin eşi kimdir? Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı kimdir, kaç yaşında?

Halkla İlişkiler: Rektör Özkan'dan açıklama: 'Bundan sonra böyle yaşayacağız'Halkla İlişkiler - 09.03.2021

Rektör Özkan'dan açıklama: "Bundan sonra böyle yaşayacağız"

Halkla İlişkiler: Gaziantep'te iki çocuğuyla sokakta kalan anneye yardım eliHalkla İlişkiler - 09.03.2021

Gaziantep'te iki çocuğuyla sokakta kalan anneye yardım eli

Halkla İlişkiler: Salim Arda Ermut kimdir, nereli? Salim Arda Ermut kaç yaşında, nereden mezun oldu?Halkla İlişkiler - 09.03.2021

Salim Arda Ermut kimdir, nereli? Salim Arda Ermut kaç yaşında, nereden mezun oldu?

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Şu an buradasınız: Halkla İlişkiler Haberleri | Halkla İlişkiler Haber - Haberler - Halkla İlişkiler haberleri, son dakika halkla ilişkiler haber ve gelişmeleri burada. Bayburt'ta ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

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