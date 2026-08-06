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TBMM'ye YeS-TR'den 'Çok İyi' Yeşil Bina Sertifikası

TBMM'ye YeS-TR'den 'Çok İyi' Yeşil Bina Sertifikası
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi "YeS-TR" kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ana Bina ve Halkla İlişkiler Binası "çok iyi" derecesinde sertifika aldı.

(TBMM) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi "YeS-TR" kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ana Bina ve Halkla İlişkiler Binası "çok iyi" derecesinde sertifika aldı.

TBMM Başkanlığı tarafından yürütülen sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm vizyonu kapsamında gerçekleştirilen sertifikasyon sürecinde, kapsamlı teknik dönüşüm, sürdürülebilir işletme uygulamaları ve çevresel iyileştirmeler sonucunda YeS-TR için gerekli kriterler karşılandı.

Çalışmalar, "Enerji Kullanımı ve Verimliliği", "İç Ortam Kalitesi", "İnovasyon", "Su ve Atık Yönetimi", "Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü" ile "Bütünleşik Bina Tasarımı ve Yönetimi" olmak üzere altı ana başlık altında yürütüldü.

Çalışmalarla enerji verimliliğinin artırılması, doğal kaynak tüketiminin azaltılması, su yönetimi ve atık geri kazanım süreçlerinin güçlendirilmesi, kullanıcı sağlığı ve iç ortam konforunun iyileştirilmesi ile çevresel etkilerin minimize edilmesine yönelik kazanımlar elde edildi.

YeS-TR sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla TBMM, sürdürülebilirlik uygulamalarını ulusal ölçekte belgelendirerek çevre dostu ve iklim duyarlı kamu yönetimi anlayışını ortaya koydu.

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi (YeS-TR), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yönetmeliği çerçevesinde, binaların enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmasını, çevresel etkileri azaltmasını ve iklim dostu kriterlerle sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlayan Türkiye'nin ilk yerli sertifikasyon sistemi olarak hayata geçmişti.

Sistem, binaların ve yerleşmelerin tüm yaşam döngüsünü çevre dostu ve sürdürülebilir kriterlere göre değerlendiriyor.

Kaynak: ANKA
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