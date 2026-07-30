MSB Sözcüsü Aktürk: 'Kıbrıs’ta kalıcı, adil ve sürdürülebilir çözüm ancak iki devletli çözüm modeliyle mümkündür'

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir çözümün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Ankara'daki Gazi Fişek Fabrikası'nda gerçekleştirildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

"MKE savunma sanayimizin tam bağımsızlık hedefine önemli katkılar sunuyor

Toplantının MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda düzenlenmesinin önemine değinen Tuğamiral Aktürk, MKE'nin savunma sanayisindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Aktürk, "Güçlü üretim ve teknoloji altyapısı, yüksek mühendislik kabiliyeti ile mühimmat ve bunlara ait silah sistemlerini tek çatı altında geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olan MKE, dünyanın sayılı savunma sanayi kuruluşları arasında yer almakta, ' Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda savunma sanayimizde tam bağımsızlık hedeflerine önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

MKE'nin 2023-2027 yıllarını kapsayan 1,5 milyar dolarlık yatırım programıyla mevcut üretim hatlarını modernize edeceğini belirten Aktürk, Kırıkkale, Samsun ve Kırşehir'de kurulacak üç yeni fabrikayla kritik silah, mühimmat ve kimyasal üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağını ifade etti.

"Son bir haftada 4 PKK'lı terörist teslim oldu"

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi veren Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile devletimizin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Hudutlarda 468 kişi yakalandı

Hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Aktürk, son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 468 kişinin yakalandığını belirtti.

Aktürk, "4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 468 şahıs yakalanmış, 1.102 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 953, engellenen kişi sayısı da 43 bin 878 olmuştur" dedi.

MSB'den KKTC mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayan Aktürk, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu yineledi.

Aktürk, "Garanti ve İttifak Antlaşmaları'ndan kaynaklanan hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, huzuru ve refahı ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğimizi, Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

NATO görevi Portekiz'den devralınacak

Türkiye'nin NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini 31 Temmuz'da Portekiz'den devralacağını açıklayan Aktürk, "1 Ağustos-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlandırılacak 5 adet F-16 uçağımız ile görevli personelimizin Estonya'ya intikali tamamlanmıştır. Görev süresince unsurlarımız Baltık hava sahasının emniyetine katkı sağlayacak, 7 gün 24 saat esasına göre alarm reaksiyon görevi icra edecektir" dedi.

"İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine son vermesi gerekmektedir"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Aktürk, İsrail'in saldırılarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını belirtti.

Aktürk, "Bölgede istikrarsızlığın sorumlusu İsrail, ateşkes hükümlerini ihlal etmeyi sürdürerek Lübnan ve Filistin'e saldırılarına devam etmektedir. İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barış ile istikrarı zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler'in diplomasi trafiği

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 25 Temmuz'da Suudi Arabistan Savunma Bakanı, 27 Temmuz'da Nijer Savunma Bakanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, aynı gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini söyledi.

Bakan Güler'in 28 Temmuz'da Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiğini ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen 2'nci İletişim Şürası'na katıldığını belirten Aktürk, bugün ise Moldova Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile görüşeceğini ve TBMM'deki İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne iştirak edeceğini kaydetti.

YAŞ gelecek hafta toplanacak

2026 yılı Yüksek Askeri Şüra toplantısının gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını açıklayan Aktürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şüra kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ortak mekanizmaların etkin şekilde işletilmeye devam edildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklamasında, Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeler ile imzalanan anlaşmaların, Türkiye-Irak ilişkilerinin yanı sıra bölgesel istikrar ve güvenlik açısından da önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen iş birliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Savunma sanayii alanındaki iş birliği vurgusu

Açıklamada, daha önce iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda sınır güvenliği, terörle mücadele ve savunma sanayii alanlarında eş güdüm ve iş birliğinin artırılması konusunda mutabakata varıldığı hatırlatıldı.

Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki iş birliğinin ön plana çıktığı belirtilen açıklamada, güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmaların ise etkin şekilde işlemeye devam ettiği ifade edildi.

Irak Türkmenleri vurgusu

MSB açıklamasında, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlenmesinin bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı