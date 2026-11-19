Pakistan ordusu Fatah-3 füzesinin süpersonik test atışını başarıyla yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Pakistan ordusu, çarşamba günü Fatah-3 süpersonik seyir füzesinin test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Ordu Halkla İlişkiler Birimi, navigasyon ve itki sistemleriyle donatılan füzenin süpersonik hızda uzun menzilli hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiğini belirtti.
İSLAMABAD, 19 Kasım (Xinhua) -- Pakistan ordusu, çarşamba günü Fatah-3 süpersonik seyir füzesinin test atışını başarıyla gerçekleştirdi.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, navigasyon ve itki sistemleriyle donatılan füzenin, süpersonik hızda uzun menzilli hedefleri yüksek hassasiyet ve etkili vuruş kabiliyetiyle hedef alabildiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua