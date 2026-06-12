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Kastamonu Valisi Dallı, Türk Yıldızları ekibiyle bir araya geldi

Kastamonu Valisi Dallı, Türk Yıldızları ekibiyle bir araya geldi
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Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret ederek 14 Haziran'daki gösteri uçuşu öncesi hazırlıkları değerlendirdi.

Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.

Ekipteki personelin de yer aldığı ziyarette, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında 14 Haziran Pazar günü kentte gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

Dallı, ziyarette, Türk milletinin gücü, azmi ve cesaretini gökyüzünde taşıyan Türk Yıldızları ekibiyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlam da ziyaretlerinin anısına Dallı'ya hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
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