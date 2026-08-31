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Kapıkule'de TIR Altında Saklanan Şahıs Yakalandı

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‘EMNİYET BİRİMLERİMİZE TESLİM EDİLMİŞTİR’Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin sanal medya üzerinden paylaşım yaptı.

'EMNİYET BİRİMLERİMİZE TESLİM EDİLMİŞTİR'

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin sanal medya üzerinden paylaşım yaptı. Kaplan açıklamasında, "Hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Arif Kocabıyık isimli şahıs, Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'ın altına gizlenmiş vaziyette yakalanmıştır. Edinilen istihbari bilgi doğrultusunda, Edirne'de bulunan TIR parklarında saklandığı bilgisine ulaşılması üzerine, Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce başlatılan takip ve kontroller sonucu yakalanan Arif Kocabıyık; işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerimize teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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