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Sivas Gürün'deki Şuğul Kanyonu sonbaharda sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü

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Sivas Gürün'deki Şuğul Kanyonu sonbaharda sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü Haber Videosunu İzle
Sivas Gürün'deki Şuğul Kanyonu sonbaharda sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü
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Sivas'ın Gürün ilçesindeki Şuğul Kanyonu, sonbaharla sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünerek eşsiz güzelliğe kavuştu. Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce görüntülenen kanyon, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekip doğaseverleri mest ediyor.

Sivas'ta Şuğul Kanyonu'ndaki sonbahar güzelliği, görenleri mest etti.

Gürün ilçesinde eşsiz güzelliği ile adeta saklı kalmış Şuğul Kanyonu, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz aylarında serinleten kanyon, kışın ise boyu 5 metreye ulaşan buz sarkıtları ile biliniyor. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken kanyon, sonbahar ile birlikte eşsiz güzelliğe büründü. Farklı doğal yapısı ile dikkatleri üzerine çeken kanyon yüksek kayalıkların arasından akan berrak suyuyla doğa sevenleri adeta mest ederken içerisindeki ağaçlar; sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından görüntülenen Şuğul Kanyonu'ndaki sonbahar güzelliği, görenleri mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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