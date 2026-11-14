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Pakistan güvenlik güçleri iki operasyonda 24 militanı etkisiz hale getirdi

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Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, Belucistan ve Hayber Pahtunhva'da istihbarata dayalı operasyonlarda 24 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Kolpur ve Kuzey Veziristan operasyonlarında 2'şer asker yaşamını yitirdi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 24 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Belucistan ve Hayber Pahtunhva'da istihbarata dayalı yapılan operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin Belucistan'a bağlı Kolpur kasabasına düzenlediği operasyonda, "Hindistan" destekli olduğu belirtilen 8 militanın etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Militanların, devriye gezen güvenlik güçlerine ait araçları hedef alması sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesine yönelik bir başka operasyonda 16 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, operasyon sırasında 2 askerin yaşamını yitirdiği, militanlara ait çok sayıda mühimmatın güvenlik güçlerince ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgedeki militanlara yönelik operasyonların süreceği bildirildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA)" saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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