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Kırklareli'nden kısa kısa

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Vize Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklar için futbol, satranç, masa tenisi, voleybol, tenis ve halk oyunları branşlarında yaz spor kursları açıyor. Kayıtlar belediye halkla ilişkiler biriminde alınıyor ve 3 Temmuz'da sona erecek. Ayrıca Kırklareli'nde 11 köyde bakım çalışmaları nedeniyle 29 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacak.

Vize Belediyesince yaz spor kursları açılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik açılacak yaz spor kursları kayıtlarının başladığını belirtti.

Kursların futbol, kız futbolu, satranç, masa tenisi, voleybol, tenis ve halk oyunları branşlarında açılacağını aktaran Özalp, 7-14 yaş aralığındaki çocukların kursa katılabileceğini kaydetti.

Kayıtların belediye halkla ilişkiler biriminde alındığını bildiren Özalp, başvuruların 3 Temmuz Cuma sona ereceğini ifade etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 11 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Kayalı, Karahamza, Çeşmeköy, Çayırlı, Yoğuntaş, Dolhan, Asilbeyli, Babaeski ilçesinin Taşköprü, Minnetler, Ertuğrulköy ve Karahalil köylerine 29 Haziran Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karahalil köyünde 09.00-17.00, Asilbeyli köyünde 11.00-14.00, Kayalı, Karahamza, Çeşmeköy, Çayırlı, Yoğuntaş, Dolhan köylerinde 16.00-17.00, Taşköprü, Ertuğrulköy ve Minnetler köylerinde 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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