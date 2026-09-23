Amasya'da kamu personeline iletişim, CİMER ve dezenformasyon eğitimi verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Amasya'da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele yönelik "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimi Bilgilendirme Programı" düzenlendi.

Saraydüzü Kışla Binası'nda gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının faaliyetlerini anlatan tanıtım ve bilgilendirme videosu gösterildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, programın açılışında yaptığı konuşmada, kamu iletişiminin güçlendirilmesinin ve CİMER sisteminin etkin kullanılmasının önemine işaret ederek, eğitim programının düzenlenmesine katkı sunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ise Amasya Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen programda kamu kurumlarının iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin ele alınacağını söyledi.

Dijital platformların yaygınlaşmasıyla doğru bilgiye ulaşmanın daha da önem kazandığını belirten Ayrancı, "İletişim, halkla ilişkiler ve CİMER konusunda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız. Çalışma hayatımızda giderek daha fazla yer edinen yapay zekanın araştırma ve bilgi sentezleme süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini konuşacağız. Programımızın devamında ise basın yayın faaliyetlerinde sosyal medyanın etkin ve doğru kullanımı üzerinde durulacak." dedi.

Bugün "iletişim" denildiğinde sosyal medyayı ve dijital platformları ayrı düşünmenin mümkün olmadığını dile getiren Ayrancı, "Bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay ancak doğru bilgi ile yanlış bilgiyi birbirinden ayırt edebilmek de bir o kadar önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda dezenformasyonla mücadele konusunu da değerlendireceğiz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından alanında uzman eğitmenler tarafından katılımcılara dezenformasyonla mücadele yöntemleri, yapay zeka ile araştırma ve bilgi sentezleme, basın ve yayında sosyal medya kullanımı, iletişim, halkla ilişkiler ile CİMER sisteminin işleyişi konularında eğitim verildi.

Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde görevli iletişim uzmanı Özge Yavuz, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda görevli mühendis Olcay Çoban, Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nda görevli iletişim uzmanı Ali Dervent ile Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda görevli iletişim uzmanı Günay Ezgi Eken, kurum müdürleri ve kamu çalışanları katıldı.

Kaynak: AA