Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrailli eski kadın asker, masum Filistinlilere 'terörist' etiketini ifşa etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli eski kadın asker, ordu sözcülüğü biriminin Gazze ve Batı Şeria'daki bilgileri manipüle edip masum Filistinlilere 'terörist' etiketi yapıştırdığını ifşa etti. Asker, birimin halkla ilişkiler şirketi gibi davrandığını, halkın haber alma hakkının ikincil kaldığını söyledi.

İsrailli eski bir kadın asker, İsrail Ordu Sözcülüğü biriminin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri operasyonlara ilişkin kamuoyuna sunduğu bilgileri nasıl manipüle ettiğini ve masum Filistinlilere "terörist" etiketi yapıştırdığını ifşa etti.

İsrailli sivil toplum kuruluşu "Breaking the Silence"ın (Sessizliği Bozmak) yeni sözcüsü olan Ayelet Kroizer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ordudaki görevi ve tanıklıklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi toplumunda büyüdüğünü ve 3 yıl önce muafiyetini iptal ettirerek savaş sırasında orduya katıldığını belirten Kroizer, "O dönemde devleti savunduğuma inanarak orduya katılmıştım. Askerlik hizmetimin sonunda 'Sessizliği Bozmak' örgütünde çalışacağımı hiç tahmin etmezdim." ifadelerini kullandı.

İsrail Ordu Sözcülüğü biriminde görev yaptığı süre boyunca sadece Batı Şeria ve Gazze'deki gerçeklerle değil, ordunun bu gerçekleri kamuoyuna sunma biçimiyle de tanıştığını vurgulayan Kroizer, "Ordu sözcüsünün kamuoyundaki gerçeklik algısını ne derece kontrol ettiğini ve gerçekleri sorunlu bir şekilde nasıl manipüle ettiğini gördüm. Kamuoyuna karşı sorumlu bir kurum gibi değil, adeta bir halkla ilişkiler şirketi gibi hareket ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kroizer, ordunun İsrail kamuoyuna yönelik çalışmasının ana hedefinin "halkın orduya olan güvenini artırmak" olarak belirlendiğini, halkın haber alma hakkının ise en iyi ihtimalle ikincil planda kaldığını kaydetti.

Uluslararası kamuoyuna yönelik çalışmaların amacının ise askeri operasyonların meşruiyetini genişletmek olduğunu belirten Kroizer, "Burada da ödenen bedel gerçekler oldu." dedi.

Medyaya servis edilen bilgilerin hazırlanma sürecinde bizzat yer aldığını aktaran Kroizer, şu ifadeleri kullandı:

"Hizmetim sırasında medyada yayınlanan ayrıntıları manipüle ettim. 'Terörist' kelimesinin masum Filistinlilere de nasıl yapıştırıldığını, açıklamaların hedef kitleye ve belirlenen amaca göre nasıl şekillendirildiğini gördüm. Haksızlık karşısında hiçbir zaman sessiz kalmayı beceremedim ama burada kendimi haksızlığın halkla ilişkilerini yapmak zorunda buldum."

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerle ilgili tutumuna da değinen Kroizer, "Tek bir saldırıda onlarca kişinin ölüm haberini tasarlamayı, ardından da otomatik olarak 'olaya karışmayan sivillerin zarar görmesinden üzüntü duyuyoruz' cümlesini eklemeyi öğrendim. Bu benim günlük rutinimin bir parçasıydı." şeklinde konuştu.

Kroizer açıklamasını, "Bu yüzden susmayacağım. Eğer siz de savaş sırasında görev yaptıysanız, siz de susmayın." çağrısıyla tamamladı.

"Sessizliği Bozmak" derneği de Kroizer'ın paylaşımını alıntılayarak, "Ayelet, bize katıldığın için bundan daha gururlu ve mutlu olamazdık. İşgal hakkındaki gerçekleri haykırma zamanı geldi." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu! Tehditlerine içerdeyken başlamış

Tehditlerine içeride başlamış! Çıkar çıkmaz anne-kızı hayattan kopardı
Trump: Demokratlar Temsilciler Meclisini, Senatoyu ve başkanlığı kazanırsa ülkemiz yok olabilir

Trump'tan yeni tehdit: Bu gerçekleşirse ülkemiz yok olabilir
Trafikte 240 bin lira ceza yiyen adam: Bu vatan hainlerine nasıl olacak?

Ceza yedi, haddini aştı: Vatan hainlerine...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şevket Çoruh yıllar sonra anlattı! Evindeki tabloları bile satmış

Ünlü oyuncu yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlattı
Rusya Ukrayna'da insani yardım okulunu vurdu: 24 kişi öldü, 27 kayıp var

Rusya insani yardım okulunu vurdu! Can kaybı korkunç boyutta

7 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, Alanyaspor kalesine gol yağdırdı

7 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, rakibinin kalesine gol yağdırdı
Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren GSS borcu affı Meclis yolunda! 2017 öncesi prim borçları silinecek

GSS borcu olanlara af yolda! O tarihten önceki borçlar silinecek
Karabük'te lokantada bir kadını vuran köy muhtarı intihar etti

Köy muhtarı, otogarda dehşet saçtı
Düzce'de evin bahçesindeki derede ortaya çıktılar! Nesli tehlikedeki iki su samuru kameraya yansıdı

Bahçedeki derede kameraya yakalandılar! Nesli tehlike altında
Ankara'da diplomatik tarihe geçti! Pakistan'ın ilk kadın büyükelçisi göreve başladı

Ankara'da göreve başlayan büyükelçi tarihe geçti!