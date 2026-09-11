Bakanlıktan çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen oyuncak için toplatma kararı

TİCARET Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, standartlara aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulandığını açıkladı.

Bakanlık Müşaviri Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir. Yaptığımız denetimler sonucunda, TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklarımız açısından risk taşıdığı tespit edilen bir oyuncak için piyasadan toplatma kararı uygulanmıştır. Güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımızı riske atan ürünlere geçit vermiyoruz. Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı