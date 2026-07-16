MSB: Geçen hafta 3 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçen hafta 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, HAVELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, 1982'de kurulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren HAVELSAN'ın savunma, kamu ve özel sektöre yönelik geliştirdiği komuta kontrol, simülasyon, eğitim, otonom sistemler, siber güvenlik ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki çözümleriyle yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

HAVELSAN tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerimizin ağ destekli harekat kabiliyetine önemli katkılar sağlayan Türkiye'nin tek ve kanıtlanmış Savaş Yönetim Sistemi ADVENT; Hava Kuvvetlerimizin harekat, istihbarat ve uçuş eğitim süreçlerini desteklemek üzere geliştirilen dünyanın en kapsamlı Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri'nden biri olan Hava Muharebe Bilgi Sistemi; keşif, gözetleme ve destek görevlerinde etkin şekilde kullanılabilen insansız kara aracı BARKAN; ağır yük taşıma kapasitesi ve yüksek hareket kabiliyetiyle farklı harekat ihtiyaçlarına cevap veren insansız kara aracı KAPGAN; pist olmadan dikey iniş, kalkış ve tamamen otonom görevler gerçekleştirebilen BOZBEY; bulut altı keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri için geliştirilen BAHA; keşif, gözetleme ve liman güvenliği için geliştirilen insansız deniz aracı SANCAR; kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek harekatını destekleyen komuta kontrol ve karar destek sistemleri; uçak, tank, denizaltı ve muharebe eğitiminde kullanılan ileri simülasyon ve eğitim sistemleri; yapay zeka destekli savunma teknolojileri; siber güvenlik çözümleri ile kritik bilgi ve iletişim sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve hayata geçirilmektedir."

Terörle mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ile faaliyetlere kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapan Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." dedi.

Hudut güvenliği

Aktürk, sınırlarda güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 404 kişinin yakalandığını, 701 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktaran Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalananların sayısı 6 bin 19'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 41 bin 830'a ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkılar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yüksek caydırıcılık kapasitesiyle milli güvenliği teminat altına alırken, dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü işbirlikleri, eğitim danışmanlık faaliyetleri ile çok uluslu görevlerdeki etkin rolüyle bölgesel ve küresel güvenlik, barış ile istikrara güçlü katkılar sunmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Tuğamiral Aktürk, Kıbrıs Türk halkının varlık ve güvenliğinin teminatı olan "Kıbrıs Barış Harekatı"nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"nın 52'nci yıl dönümünü kutladı.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle anan, gazilere sağlıklı ve mutlu ömürler dileyen Aktürk, "Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri çerçevesinde 20 Temmuz'da, Girne'de TCG Gökova, TCG Tufan ve TCG Dolunay tarafından liman ziyareti, SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Lefkoşa'da muharip uçak geçişi icra edilecektir." bilgilerini verdi.

İsrail

Aktürk, İsrail tarafından Lübnan ve Filistin'de sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadıklarını belirterek, bu ve benzeri eylemlerin bölgede kalıcı barış ve istikrarı engellediğini uluslararası kamuoyunun dikkatine sunduklarını ifade etti.

İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının yansıması olan bu saldırıların, nihai aşamaya gelen müzakereleri de baltalamayı amaçladığını vurgulayan Aktürk, "Tarafların yapıcı bir anlayışla müzakereleri tamamlamasının bölgemizin ve dünyanın barış, refah ve istikrarına hizmet edeceğini yineliyoruz." diye konuştu.

İkili görüşmeler

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bugün Kuveyt Genelkurmay Başkanı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisini kabul edeceğini bildirerek, "Sayın Genelkurmay Başkanımız 13 Temmuz'da, resmi davetlisi olarak ağırladığı Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı'na 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası' tevcih etmiştir." dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in, 10 Temmuz'da Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca eğitimleri tamamlanan Somalili subay ve astsubayların Anadolu Kışlası'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldığını ifade eden Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ile Suriye arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 13 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve beraberindeki heyet, TCG İstanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada ile Lazkiye/Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerin 18 yıl aradan sonra ilk kez Lazkiye Limanı'na gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı ile heyetler arası görüşmeler yapılmış ve Lazkiye Askeri Limanı'nda incelemelerde bulunulmuştur."

Doğal afetlerle mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ile kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verildiğini kaydetti.

Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından çalışmalara başladıklarını belirten Aktürk, şöyle devam etti:

"27 Haziran'da Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağımız ile bölgeye ulaşan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığımıza bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timlerimiz ile AFAD personelimiz kurtarma çalışmalarını tamamlayarak 15 Temmuz'da ülkemize dönmüştür. Venezuela'ya bugüne kadar yaklaşık 34 ton barınma ve sağlık malzemesi ulaştırılmıştır."

Öğrenci ve personel temini

Aktürk, askeri öğrenci alımlarının planlamalara uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda 14 Temmuz'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi "2026 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri"nin 7 Ağustos'a kadar devam edeceğini ifade eden Aktürk, seçim aşamalarına katılacak adayların 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlediği yurtlardan istifade edebileceklerini Bildirdi.

Aktürk, Çanakkale Morto Koyu açıklarında 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalan bir mayına çarparak batan Atılay denizaltısı şehitlerini 84'üncü yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ettiklerini de dile getirdi.

(Sürecek)