Sağlık Müdürlüğü basın sorumlusu Mehtap Aslan'ın mutlu günü

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Mehtap Aslan'ın oğlu Furkan Mut dünya evine girdi.

Balıkesir'de sağlık ve basın camiasını buluşturan düğün töreninde, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Mehtap Aslan'ın oğlu Furkan Mut ile Sevil Yıldırım hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, düğün töreni adeta davetlilerin akınına uğradı. Sağlık camiası ve basın dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gecede, renkli görüntüler yaşandı. Ailelerin ve yakın dostlarının yalnız bırakmadığı Furkan Mut ve Sevil Yıldırım çifti, ilk danslarıyla büyük alkış aldı. Gece boyunca süren eğlencede davetliler müzik eşliğinde keyifli anlar yaşarken, çiftin mutluluğu davetlilere de yansıdı.

Davetliler, genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluk dileklerini iletti. Gecenin sonunda Mut ve Yıldırım aileleri, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı