MSB: TSK Azimle Görevine Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanan Yüksek Askeri Şüra kararlarının bir kez daha devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son bir haftada yürüttüğü faaliyetlere ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. TSK'nın Türkiye'nin güvenliği için durmaksızın çalıştığını söyleyen Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, tperasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" diye konuştu.

"1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 443 oldu"

Hudut güvenliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere dair de bilgi veren Aktürk, "Kaçakçılığın önlenmesi, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla hudut güvenliğinde alınan etkin ve ileri teknolojiye dayalı tedbirlerle son bir haftada 490 şahıs yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 443 oldu. Engellenen 924 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 44 bin 802'ye ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 8 kilogram (7 bin 734 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Türkiye NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine 5 adet F-16 ile katıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade eden Tuğamiral Aktürk, şunları söyledi:

"Bu kapsamda NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi çerçevesinde 1 Ağustos-30 Kasım 2026 tarihleri arasında görev yapacak 5 adet F-16 uçağımız ile görevli personelimizin 31 Temmuz'da Estonya'ya intikali tamamlanmış, unsurlarımız 1 Ağustos itibarıyla göreve başlamıştır."

"İsrail, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin olumlu seyrettiği bir dönemde bu çabaları bilinçli şekilde sabote etmeyi sürdürmektedir"

İsrail'in bölge barışını sabote eden eylemlerde bulunmaya devam ettiğini belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, "Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin önemini yineliyoruz. Öte yandan bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin olumlu seyrettiği bir dönemde bu çabaları bilinçli şekilde sabote etmeyi sürdürmektedir. İsrail'in geçtiğimiz hafta sonu Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadır kampı ile bir sağlık tesisini hedef alması sonucu 30'dan fazla sivil hayatını kaybetmiştir. Söz konusu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil etmektedir. Uluslararası toplumun İsrail'in bu eylemlerine karşı uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha kararlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin bölgede barış ve istikrarın tesisi açısından elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

TSK güçlenmeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve etkin savunma gücünün yerli ve milli sanayi ürünleri ile güçlendirilmeye devam edildiğini söyleyen Aktürk, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Tayfun Fırlatma, Taşıma Yükleme ve Komuta Kontrol Aracı, Karinalı Bot ile Milli Piyade Tüfeği'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Ayrıca ASELSAN tarafından 'Hassas Güdüm Kiti' (HGK-84) ve 'Lazer Güdüm Kiti' (LGK-82/84) ile Roketsan tarafından SOM-B1T mühimmatı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin şekillendiği 2026 yılı Yüksek Askeri Şüra Toplantısı'nın 4 Ağustos'ta icra edildiğini de hatırlatan Aktürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanan Yüksek Askeri Şüra kararlarının bir kez daha devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sonuç olarak yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekat kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin güveninden aldığı güçle hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri azim, kararlılık ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı