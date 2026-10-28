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Erzincan Valisi Aydoğdu, halkla ilişkiler bürolarında incelemede bulundu

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Erzincan Valisi Aydoğdu, halkla ilişkiler bürolarında incelemede bulundu
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Defterdarlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğündeki halkla ilişkiler bürolarında incelemelerde bulundu. Aydoğdu, kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin sunulması gerektiğini vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Defterdarlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünü ziyaret ederek halkla ilişkiler bürolarında incelemelerde bulundu.

Valilik talimatları doğrultusunda vatandaşların işlemlerini daha kolay, hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla kurulan halkla ilişkiler bürolarını ziyaret eden Vali Aydoğdu, yetkililerden büroların işleyişi hakkında bilgi aldı.

Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin esas olduğunu vurgulayan Aydoğdu, vatandaşların kurumlara başvurduklarında doğru yönlendirilmeleri ve ihtiyaç duydukları hizmetlere kolayca ulaşmalarının önemine dikkat çekti.

Kamu hizmetlerinin güler yüzlü, çözüm odaklı, hızlı ve etkin bir anlayışla sunulması gerektiğini belirten Vali Aydoğdu, bürolarda görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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