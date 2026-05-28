MHP: Bayram sonrası terörsüz süreçte önemli adımlar bekliyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bayram sonrasında bu süreçte önemli adımların atılacağını düşünüyoruz. Çünkü artık altyapı da oluşmaya başladı." dedi.

MHP Genel Merkezi'ni, siyasi partiler arası bayramlaşma programları kapsamında sırasıyla DSP, DEM Parti ve AK Parti heyetleri ziyaret etti.

MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki karşılama heyetinde, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer aldı.

"Türkiye'nin dört bir yanından çok güzel temenniler geldi"

İlk olarak Genel Başkan Yardımcısı Ali Artun başkanlığındaki DSP heyetini karşılayan Topcu, DSP camiasının bayramını kutladı.

DSP'li Artun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarına dikkati çekerek, toplumsal huzurun önemini vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu ise süreçteki ilerlemenin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Doğu Anadolu'daki vatandaşlarımızdan ve siyasi parti temsilcilerinden çok büyük teveccüh görüyoruz. Bütün Doğu Anadolu'dan Sayın Genel Başkanımızı ziyaret edip teşekkürlerini sunuyorlar. Hem Doğu Anadolu'dan hem Türkiye'nin dört bir yanından çok güzel temenniler geldi. Bu, yapılan işin ne denli doğru olduğunun göstergesi. Burada istenen tek şey bir ananın gözyaşının dökülmemesi, bir evladımızın daha şehit olmamasıdır. Yüreğimiz artık buna dayanamıyor. Bu süreç böyle devam ederken, konu Meclis boyutuna da taşınmış bulunuyor. Devlet projesi oldu aslında."

"Terörün sona erdirilmesine yönelik önemli adımlar hayata geçirildi"

DSP'nin ardından MHP Genel Merkezi'ni, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan DEM Parti heyeti ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu, Genel Başkanları Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çağrısının siyasi tarih açısından büyük bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "Türkiye'nin siyasi tarihinde gerçekten büyük değişimler yaşandı. Bu açıklamalardan sonra konuşarak, uzlaşarak ve sorunları paylaşarak adımlar atılmaya başlandı. Türkiye'de özellikle terörün sona erdirilmesine yönelik, tüm dünyanın örnek alabileceği önemli adımlar hayata geçirildi. Bütün siyasi partilerin bu sürece katkı sağladığını biliyoruz." diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz ise sürecin ilk aşamasında önemli adımlar atıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra Öcalan'ın inisiyatif alması ve gerekli iradeyi ortaya koyması, akabinde hareketin çeşitli kararlar alması Türkiye tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Ancak sürecin ikinci kısmı henüz ilerleyebilmiş değil. Bu bayram sonrasında bu kısmının da bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz, bütün toplumumuz bunu bekliyor."

Topcu da terörsüz ve güçlü Türkiye'nin oluşmasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir proje olduğunu belirterek, "Bayram sonrasında bu süreçte önemli adımların atılacağını düşünüyoruz. Çünkü artık altyapı da oluşmaya başladı." dedi.

"Cumhur İttifakı olarak başladığımız her işi bitiriyoruz"

DEM Parti'nin ardından AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki AK Parti heyeti MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Topcu, ortak hedefin Terörsüz Türkiye ile Türk ve Türkiye Yüzyılı olduğunu belirterek, "Yolumuz açık olsun, hedef bir." dedi.

Sürekli de Cumhur İttifakı'nın bu hedef doğrultusundaki kararlılığına değinerek, "Sayın Bahçeli de Sayın Cumhurbaşkanı'mız da her seferinde vurguluyor, Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye'yi nihayete erdirmemiz lazım. Çalışmalar çok da başarılı gidiyor. Cumhur İttifakı hakikaten bu konuda çok önemli mesafeler kaydetti ve kararlı. Önümüzdeki bayramda daha farklı şeyler, daha müspet gelişmeleri konuşacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Topcu'nun, "İnşallah gelecek bayramda bu işi de kapattık diyeceğiz" ifadesini kullanması üzerine ise AK Parti'li Sürekli, "Cumhur İttifakı olarak başladığımız her işi bitiriyoruz." karşılığını verdi.

Terörsüz Türkiye sürecinin geleceğine ilişkin Topcu, "Terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapının bitirilip uygulanmaya konulduğuna yönelik belki gelecek bayramda bu sohbeti yapacağız inşallah. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na hazırlık için belki çok daha yeni projeler çıkacak, onları konuşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Topcu, AK Parti heyetine, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 23. Dönem mezunlarının Genel Başkan Bahçeli'ye hediye ettiği "Devlet Kapısı" isimli eseri tanıttı.