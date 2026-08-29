Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı

Giresun Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin’in bir vatandaşa yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddialarıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin’in bir vatandaşa yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların kamu hizmetinin gereklerine, devlet memurlarının tabi olduğu mevzuata ve kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilkelere uygunluk yönünden değerlendirilmek üzere ele alındığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında gerekli idari soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde faaliyet gösteren maden şirketine karşı çevre mücadelesi yürüten bir vatandaşın sosyal medya paylaşımlarının ardından Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin’in Aydın’a yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Tekin’in sosyal medya hesabından paylaştığı ve vatandaşa yönelik, “O at kuyruğu saçın ile dilini bağlarım. Zincirini tutan sahiplerin bile sana sahiplik edemezler. Aileyi bu işe karıştırırsan soyundan girer sopundan çıkarım. Seviyemi zorlama. Seni son kez uyarıyorum...” ifadelerini kullandığı mesajı kamuoyuna yansımıştı.