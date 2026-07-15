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BŞEÜ'de 3 yeni programa YÖK onayı

BŞEÜ'de 3 yeni programa YÖK onayı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde YÖK tarafından onaylanan 3 yeni programla eğitim yelpazesi genişliyor. Endüstri Mühendisliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık programları 2026-2027'de 103 öğrenci kabul edecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 3 yeni programa Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onay geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), akademik yapılanmasını güçlendirecek önemli bir karara daha imza attı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan 3 yeni programla üniversitenin eğitim yelpazesi genişlerken, 2026-2027 akademik yılında toplam 103 öğrenci yeni açılan programlarda eğitim görmeye başlayacak. YÖK kararı doğrultusunda Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılan 'Endüstri Mühendisliği Programı' 21 kontenjanla öğrenci kabul edecek. Gölpazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan ' Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı' ile ' Reklamcılık Programı' ise 41'er kontenjanla ilk öğrencilerini alacak. Sanayi, üretim ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen yeni programlarla öğrencilerin analitik düşünme, süreç yönetimi, iletişim, marka yönetimi ve dijital medya alanlarında donanımlı bireyler olarak mezun olmaları amaçlanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerini sürekli geliştirme ve öğrencilerimize çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan yeni programlarımızla akademik çeşitliliğimizi artırırken, öğrencilerimize farklı alanlarda nitelikli eğitim fırsatları sunmayı amaçlıyoruz. Endüstri Mühendisliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık programlarımızın sanayi, hizmet ve iletişim alanlarının ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip mezunların yetişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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