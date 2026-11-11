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İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı

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İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
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İstanbul Beyoğlu'nda bir kafeye giden vatandaş, 2 çay ve 2 sıcak çikolata için 2 bin 800 TL hesap ödedi. Bir bardak çayın 500 TL, sıcak çikolatanın ise 900 TL olduğu fişi paylaşan vatandaşın yaşadıkları tepki çekti. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan ise vatandaşa CİMER üzerinden başvuru yapması çağrısında bulundu.

  • İstanbul Beyoğlu'nda bir kafede iki bardak çay ve iki fincan sıcak çikolata için toplam 2 bin 800 TL hesap kesildi.
  • Fişte bir bardak çay 500 TL, bir fincan sıcak çikolata 900 TL olarak ücretlendirildi.
  • Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yüksek hesap ödeyen vatandaşın CİMER'e başvuru yapmasını istedi.

İstanbul'un en işlek turistik noktalarından Beyoğlu'nda bir kafede kesilen hesap, yüksek fiyat tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kafede iki bardak çay ve iki fincan sıcak çikolata içen bir vatandaş, toplam 2 bin 800 TL hesap ödedi. Ödeme fişinin görüntüsünün yayımlanmasının ardından fiyatlara tepki gösterildi.

BİR BARDAK ÇAY 500 TL, SICAK ÇİKOLATA 900 TL

Vatandaşın paylaştığı fişte bir bardak çayın 500 TL, bir fincan sıcak çikolatanın ise 900 TL olarak ücretlendirildiği görüldü. İki çay için 1.000 TL, iki sıcak çikolata için de 1.800 TL olmak üzere toplam 2.800 TL ödeyen vatandaş, yaşadığı durumu fişin fotoğrafıyla duyurdu. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, özellikle turistik bölgelerdeki işletmelerin fiyat politikalarına tepki göstererek denetim yapılması çağrısında bulundu.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN CİMER ÇAĞRISI

Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da konuya ilişkin paylaşımın altına yorum yaptı. Kaplan, yüksek hesapla karşılaşan vatandaşın resmi başvuruda bulunmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı: "Lütfen bu şoku yaşayan takipçinize, kıymetli vatandaşımıza bir CİMER başvurusu yapmasını söyleyebilir misiniz? Zahmet veriyoruz ama ricamız olsun." 

Kaplan'ın çağrısıyla birlikte söz konusu işletmenin fiyatlandırmasına ilişkin denetim beklentisi oluştu. Ancak işletme hakkında resmi inceleme başlatıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

biraz fakirlik edebiyatı yapıcam müsaenizle: biz o bir bardak çaya verilen para ile bir kilo çay alıp marketten, bir ay çay içiyoruz evde:))

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