İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi, Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kurum, santral sahasına bir füzenin düştüğünü doğrularken, tesisin kritik bölümlerinde herhangi bir hasar oluşmadığını bildirdi.

"TESİS ZARAR GÖRMEDİ"

Açıklamada, saldırıya rağmen santralin hiçbir bölümünün zarar görmediği, herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi. İranlı yetkililer, nükleer tesisin güvenliğinin tamamen korunduğunu ve faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI VURGUSU

İran, nükleer tesislere yönelik saldırıların uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu tür eylemlerin nükleer altyapının korunmasına ilişkin uluslararası düzenlemeleri ihlal ettiği ifade edildi.

"BÖLGE İÇİN ONARILAMAZ SONUÇLAR DOĞURUR"

Yetkililer, Buşehr gibi bir nükleer tesise yönelik saldırının yalnızca İran'ı değil, Basra Körfezi'ndeki tüm ülkeleri etkileyebilecek ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Açıklamada, "Bu tür eylemler, bölge için onarılamaz sonuçlar doğurabilir" uyarısına yer verildi.

DÜNYAYI TEDİRGİN EDEN GELİŞME

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla bölgede tansiyon hızla yükselmişti. İran, bu saldırılara Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Karşılıklı saldırılar sürerken, nükleer tesislerin hedef alınması endişeleri daha da artırdı.

Uzmanlar, nükleer tesislerin hedef alınmasının savaşta yeni ve tehlikeli bir eşik anlamına gelebileceğini, olası bir sızıntının bölgesel hatta küresel sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ

Buşehr Nükleer Santrali, İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan ve ülkenin ilk aktif nükleer enerji üretim tesisi olarak bilinen kritik bir altyapıdır. Buşehr kentinin yakınında bulunan santral, İran'ın sivil nükleer programının en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkar.

Santralin inşasına ilk olarak 1970'li yıllarda Almanya merkezli Siemens şirketi tarafından başlandı ancak 1979'daki İran Devrimi ve ardından yaşanan İran-Irak Savaşı nedeniyle proje uzun süre durdu. Daha sonra Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında tesisin inşası yeniden ele alındı ve Rus devlet nükleer kurumu Rosatom'un desteğiyle tamamlandı. Santral, 2011 yılında resmen faaliyete geçti.

Buşehr Nükleer Santrali, basınçlı su reaktörü (VVER tipi) teknolojisiyle çalışıyor ve yaklaşık 1000 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip. İran, bu tesis üzerinden hem enerji üretimini artırmayı hem de nükleer teknoloji alanındaki kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor. Santral, İran'ın elektrik ihtiyacının belirli bir bölümünü karşılıyor.

DİKKATLE İZLENEN TESİSLERDEN BİRİ

Uluslararası düzeyde Buşehr, İran'ın nükleer programı nedeniyle uzun yıllardır dikkatle izlenen tesislerden biri oldu. Ancak İran, Buşehr'in tamamen sivil amaçlı enerji üretimi için kullanıldığını savunuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) da tesis üzerinde belirli denetimler gerçekleştiriyor.

Son dönemde yaşanan çatışmalarla birlikte Buşehr Nükleer Santrali yeniden gündeme geldi. Özellikle askeri hedef haline gelme ihtimali, sadece İran için değil, Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler açısından da ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlara göre, böyle bir tesiste yaşanabilecek olası bir hasar ya da sızıntı, bölgesel çevre felaketine ve uluslararası güvenlik krizine yol açabilecek sonuçlar doğurabilir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İranlı yetkililer, ABD-İsrail saldırılarında aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 1348'i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını açıkladı.