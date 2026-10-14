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Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Suat Doğan atandı

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Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Suat Doğan atandı
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Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Suat Doğan atandı.

Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Suat Doğan atandı.

Erzurum Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak 10 yılı aşkın süredir görev yapan Suat Doğan, İçişleri Bakanlığı'nca Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine asaleten atandı.

Vali Aydın Baruş'un onayı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin genelgesiyle gerçekleştirilen atamayla birlikte Suat Doğan'ın yeni görevi resmiyet kazandı.

Erzurum Valiliği bünyesinde uzun yıllardır Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Doğan, yeni görevi kapsamında Valiliğin basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının sorumluluğunu üstlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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