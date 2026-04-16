MSB tarafından basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde 8 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlük Yerleşkesinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, dün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Türkiye'yi derin bir acıya boğan menfur saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmene Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

MSÜ'nün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirdiğini belirten Aktürk, milli değerler ve çağın gereklerini esas alan anlayışla, akademik yetkinlikle askeri disiplini, fiziki dayanıklılıkla liderlik vasıflarını, sportif ve kültürel gelişimle yüksek ahlaki değerler ve sorumluluk bilincini bir arada kazandıran bir eğitim verildiğini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Harp Enstitüleri aracılığıyla TSK'nın ihtiyaç duyduğu nitelikli subaylar yetiştirilirken, araştırma enstitüleri vasıtasıyla savunma ve güvenlik alanında bilimsel çalışmalar yürüttüğünü, bilgi üretimi ve doktriner gelişime katkı sağlandığını ifade etti.

MSÜ bünyesindeki Yabancı Diller Yüksekokulu ile personelin dil yetkinliği geliştirilirken, astsubay meslek yüksekokulları aracılığıyla da teknik bilgi ve beceriye sahip, görev bilinci yüksek astsubaylar yetiştirildiğini dile getiren Aktürk, bu kapsamlı ve bütüncül yapının, TSK'nın etkinliğini artıran nitelikli insan kaynağının sürekliliğini temin ettiğini kaydetti.

Terörle mücadele

TSK'nın terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 8 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 75'e ulaşmış, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, Münbiç'te imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 772 kilometre olmuştur." dedi.

Hudutlarda güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiğini belirten Aktürk, şunları ifade etti:

"Hudutlarımızda son bir haftada, 17'si terör örgütü mensubu olmak üzere 270 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 92 olmuş, engellenen 2 bin 625 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 22 bin 617'ye ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde, Hakkari, Van ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 167 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, geniş bir coğrafyada etkin şekilde görev yaptığının altını çizerek, "Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması" kapsamında, Somali'ye konuşlandırılan F-16 savaş uçakları ile ATAK ve Cougar helikopterlerinin, Somali Ulusal Ordusunun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 12 Nisan'da Mogadişu'da gerçekleştirilen törende selamlama uçuşu yaptıklarını hatırlattı.

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında devam eden geçici ateşkesin, daha karmaşık ve yönetilmesi zor bir hale gelmeden kalıcı ateşkese dönüşmesi ve kalıcı barışa ulaşılması amacıyla destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Bölgesel etkilerinin yanı sıra küresel etkileri de her geçen gün daha fazla hissedilen bu savaşın bir an önce sonlandırılmasını ve devam eden müzakere sürecinde tarafların yapıcı olmasını temenni ediyoruz. Öte yandan, İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bir parçası olan saldırıları da devam etmektedir. Lübnan'daki saldırılar, sadece Lübnan'ın toprak bütünlüğüne değil, aynı zamanda bölgenin istikrar ve huzuruna zarar veren, devam eden müzakere sürecini de sekteye uğratan saldırılardır. İsrail ile Lübnan arasında Washington'da müzakerelerin başlatılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte İsrail'in, müzakere ruhuyla bağdaşmayan saldırılarının olumlu sonuç alınmasının önündeki en büyük engel olduğunu ifade ediyoruz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programı hakkında bilgi veren Aktürk, "Sayın Bakanımız bugün, Ankara'da düzenlenen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na, 17-19 Nisan tarihleri arasında ise Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak edecektir." dedi.

Öğrenci ve personel temini

Tuğamiral Aktürk, 25 Mart'ta başlayan 2026 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri kapsamında üç haftalık süreçte yaklaşık 84 bin adayın tercihlerini tamamladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Milli Savunma Üniversitemize gösterilen yoğun ilgi, milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerimize duyduğu güvenin en somut göstergelerinden biridir. Bu vesileyle tüm adaylarımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyor, tercih işlemlerinin 24 Nisan'da tamamlanacağını hatırlatıyoruz. Diğer yandan, 2026 Yılı Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini başvuruları yarın başlayacak, 4 Mayıs'ta sona erecektir. Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında, 15-16 Nisan'da Aydın'daki Ege Kariyer Fuarı'na katılım sağlanmakta, 21-22 Nisan'da ise Trabzon'da Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na iştirak edilmesi planlanmaktadır. Nisan, Haziran ve Temmuz 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları yarından itibaren e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir."

Eğitim ve tatbikatlar

TSK'nın ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle harekat kabiliyetini geliştirmeye, modern harp yeteneklerini ileri seviyeye taşıyarak etkinlik ve caydırıcılığını artırmaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Ege Ordusu Komutanlığı koordinatörlüğünde icra edilen EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekat Tatbikatı'nın 11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri dün İstanbul'da yapılmış, bugün de İzmir'de icra edilmektedir. EFES Tatbikatı'nın fiili safhası 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecektir. Dynamic Minotaur/Kurtaran Denizaltı Arama-Kurtarma Tatbikatı ülkemizin ev sahipliğinde 15-21 Nisan tarihleri arasında, 20 ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 20 Nisan'da TCG Alemdar'da icra edilecektir. TCG Gaziantep, TCG Bayraktar, TCG Bartın ve TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ile Çağrı Bey Sondaj Gemisi ve beraberindeki destek gemileri 9-10 Nisan'da Mogadişu/Somali'ye ulaşmıştır. TCG Gaziantep fırkateynimiz ve TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemimiz Somali açıklarında Çağrı Bey Sondaj Gemisi'ne refakat ve koruma görevine devam etmektedir. Viyana Belgesi kapsamında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına üye ülke temsilcileri tarafından 6-10 Nisan tarihleri arasında, Eskişehir'de konuşlu 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımız ile Ankara/Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, 13-16 Nisan tarihleri arasında ABD'de düzenlenen Uzay Sempozyumu ile 14-17 Nisan tarihleri arasında Çekya'da gerçekleştirilen Hava Savunma Konferansı'na iştirak edilmektedir."

Savunma sanayi

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın yerli ve milli savunma sanayinin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

TSK'nın, ileri teknolojik donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmalarına devam edildiğini belirten Aktürk, şunları ifade etti:

"Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 'Fırtına-2' obüsü ile Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Yine, ASELSAN tarafından muhtelif miktarda ACAR 300-G Kara ve İHA Gözetleme Radarı Kara Kuvvetlerimize teslim edilmiştir. Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirketlerimiz, 16-19 Nisan tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katılmaktadır. 2023-2027 dönemini kapsayan toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçiren Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz, kapsamlı yatırım programı ile 155 milimetre obüs mühimmatı, 76 milimetre Denizhan Milli Deniz Topu, topçu ve 2.75 inç roketi, 60, 81 ve 120 milimetre havan mühimmatları, tank ve obüs silah sistemleri, keskin nişancı fişekleri ve hafif kalibre silah üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak, 2026 yılında üretime başlaması planlanan Kırıkkale'deki Hüseyin Kahya Enerjik Malzemeler Fabrikası'nda nitroselüloz, barut ve roket yakıtları başta olmak üzere birçok stratejik patlayıcının üretimi gerçekleştirilecek, ayrıca Derişik Nitrik Asit ve Katı TNT gibi enerjik malzemelerin üretimi ilk kez hayata geçirilecek, böylece Türkiye'nin patlayıcı ham madde konusunda dışa bağımlılığı tamamen sona erdirilmiş olacaktır."

Sorular

Milli Savunma Bakanlığınca basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Katar'daki ziyaretlerine" ilişkin sorular üzerine şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımız Yaşar Güler, Katarlı mevkidaşının daveti üzerine 13-14 Nisan 2026 tarihlerinde Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret kapsamında Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Sayın Bakanımız, Katar'da görevli Mehmetçiklerimizle de bir araya gelmiştir. Sayın Bakanımız ayrıca Katar Emiri, Katar Başbakanı ve Katar Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmeler de gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan savaşın bölgeye etkileri değerlendirilmiş, iki ülke arasında başta savunma sanayii olmak üzere işbirliği imkanları ele alınmıştır. Ayrıca, Katar'dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter uçaklarına ilişkin son durum gözden geçirilmiştir."

"TSK, teşkilat yapısını sürekli güncellemektedir"

"Komando tugaylarının sayısının artacağına ilişkin açıklamaların" sorulması üzerine ise şunlar ifade edildi:

"Bakanlığımız, harbin doğasında ve teknolojide meydana gelen değişimleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Rusya-Ukrayna çatışması ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında elde edilen tecrübeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda teşkilat yapısını sürekli olarak güncellemektedir.

Bu çerçevede, komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kurulacak yeni komando tugaylarının, mevcut teşkilat yapılarından farklı olarak, güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekat konseptlerine uygun şekilde, modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanmaktadır."