Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da BHİD söyleşisinde üç haber ajansının bölge müdürleri konuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Halkla İlişkiler Derneğinin (BHİD) 'Haberin Kalbine Dokunuş' söyleşisinde AA, DHA ve İHA'nın Bursa bölge müdürleri medya ve kurumsal iletişim deneyimlerini paylaştı. BHİD Başkanı, ajanslarla işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından düzenlenen "Haberin Kalbine Dokunuş" başlıklı söyleşide, ulusal haber ajanslarının Bursa bölge müdürleri medya ve kurumsal iletişim alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen Medya ve Kurumsal İletişim Söyleşisi'ne Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Müdürü Fuat Kars ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş konuşmacı olarak katıldı.

BHİD Başkanı Serdar Ömeroğulları, burada yaptığı konuşmada, medya ve iletişim kuruluşlarıyla ulusal haber ajansları arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Ömeroğulları, haber ajanslarının sunduğu hizmetlerin daha iyi anlaşılmasının halkla ilişkiler alanına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Aksoy, Kars ve Altıkardeş de kendi kurumlarının çalışmaları ve diğer kuruluşlarla yürütülebilecek işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, konuşmacılara plaket takdim edilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama

Tarihi zafer sonrası söyledikleri taraftarları üzdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor

Kanal değişti, temizliğe geri dönüyor!
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler

İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti

Fotoğraftaki bir milletvekili! 5. dönem zaferini pistte kutladı

Yetişkin filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Tinto Brass hayatını kaybetti

Yetişkin filmlerinin ünlü yönetmeni hayatını kaybetti
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez

Mağlubiyetin ardından resmen çıldırdı
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı
İspanya'da 69 kişinin can verdiği tren kazasının ardından ikinci istifa

İspanya'da 69 kişinin can verdiği facianın ardından bir istifa daha